Pierwszy odcinek "The Last of Us" będzie jak pełnometrażowy film. Potrwa grubo ponad godzinę

Premiera serialu "The Last of Us" zbliża się wielkimi krokami i poznajemy coraz więcej szczegółów na temat produkcji. Ostatnio zdradzono, że pierwszy odcinek będzie zbliżał się czasem trwania do pełnometrażowego filmu.

The Last of Us - pierwszy odcinek będzie jak pełnometrażowy film

Już za kilka tygodni na HBO i HBO Max pojawi się serial "The Last of Us". Wygląda na to, że fani będą mieli co oglądać, ponieważ telewizja przygotowała wyjątkowo długi debiutancki odcinek nadchodzącej produkcji na bazie legendarnej gry wideo.

Ze źródeł stacji wynika bowiem, że pierwszy epizod "The Last of Us" ma trwać aż 85 minut, co właściwie oznacza, że bliżej mu do pełnometrażowego filmu telewizyjnego, aniżeli odcinka serialu. Fani raczej nie będą z tego powodu narzekali, ponieważ historia opowiadana w oryginale również potrzebowała dużo czasu na to, by zarysować nam świat przedstawiony i sprawić, że zżyjemy się z głównymi bohaterami.

Wygląda na to, że twórcy zdają sobie z tego sprawę i nasze pierwsze spotkanie z Joelem i Ellie będzie trwało odpowiednio długo.

W serialu wystąpią Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, oraz Merle Dandridge jako Marlene.

W pozostałych rolach pojawią się Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także odtwórcy Joela i Ellie w grach Ashley Johnson oraz Troy Baker. Ich postaci są nieznane.

"The Last of Us" będzie miało budżet przypominający ten, który do dyspozycji miała "Gra o tron" - HBO wydawało w pewnym momencie po 100 milionów dolarów na jeden sezon produkcji fantasy i wygląda na to, że twórcy adaptacji gry mogą się cieszyć z podobnego komfortu.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann. Serial zadebiutuje na HBO i HBO Max już 15 stycznia 2023 roku.