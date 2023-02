Piotr Adamczyk jest legendą Marvela. Aktor może się pochwalić kolejnym sukcesem

Piotr Adamczyk doczekał się własnej figurki Hasbro

Firma Hasbro ujawniła kolejną figurkę z serii Marvel Legends. Okazuje się, że mowa o zabawce przedstawiającej postać z serialu Marvela "Hawkeye", graną przez Piotra Adamczyka.

Piotr Adamczyk w 2021 roku został pierwszym polskim aktorem w historii, który wystąpił w produkcji Marvel Studios - a przynajmniej w roli drugoplanowej. Wiemy bowiem, że w "Avengersach" epizodycznie pojawił się Jerzy Skolimowski, ale to Adamczyk zagrał w większości odcinków "Hawkeye", a także pełnił całkiem ważną rolę, miał swój malutki wątek z koncertem Imagine Dragons oraz otrzymał własny plakat.

"We kidnapped you, rozumiesz?" i "Kazik, spier*alamy" to ikoniczne cytaty jego postaci, a teraz Tomas ma szansę stanąć też na waszych półkach, ponieważ Hasbro postanowiło wprowadzić do sprzedaży nową figurkę.

Ta przedstawia członków Tracksuit Mafii - fikcyjnej grupy przestępczej, do której należał grany przez Adamczyka bohater imieniem Tomas.

W zestawie znajduje się również wymienna głowa Kaziego Kazmierczaka, w którego wcielił się Fra Fee, a także twarz zamaskowana kominiarką. Ten ostatni element pozwala kolekcjonerom na stworzenie całej grupy Tracksuit Mafii po zakupie kilku egzemplarzy figurki.

Oczywiście czym byłaby "dresiarska mafia" bez licznych akcesoriów. Wśród nich są łom, kij golfowy, kij bejsbolowy, maczeta i koktajl Mołotowa. Jak zaznacza Sergiusz Kurczuk z Komiksmenów, większość akcesoriów, jak i części ciała figurki to kompletnie nowe elementy, co jest zaskakujące, ponieważ Hasbro ma tendencję do wykorzystywania wcześniej stworzonych form.

Figurkę Piotra Adamczyka można zamawiać w preorderze na stronie hasbropulse.com. Koszt zabawki to 34,99 euro (plus przesyłka), czyli około 170 złotych. Spodziewamy się też, że za jakiś czas w podobnej cenie trafią też do Polski.