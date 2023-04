Pożegnajcie się z HBO Max. Serwis zostanie niedługo zastąpiony przez... samo Max

Pamiętacie film "Wywiad ze słońcem narodu" i scenkę, w której postać Jamesa Franco mówi "same-same, but different, but still same"? Tak mniej więcej wygląda polityka Warner Bros. Discovery w sprawie ich serwisu streamingowego.

HBO Max już niedługo będzie tylko Max. Warner zmienia swój serwis streamingowy

Warner Bros. Discovery 12 kwietnia 2023 roku zorganizował konferencje prasową, podczas której wyjawił nowe informacje na temat swojego serwisu streamingowego, przedstawiając światu platformę Max, która już w maju zastąpi w USA HBO Max.

Przypominając krótko historię firm, w 2022 roku doszło do połączenia Warner Bros. i Discovery Communications. To sprawiło, że świeżo uruchomione HBO Max stało się obiektem dyskusji i rozmów dotyczących potencjalnych zmian wizerunkowych. Teraz WBD jest gotowe przedstawić światu serwis Max, który zastąpi HBO Max już 23 maja 2023 roku - na razie w samym USA, a w 2024 roku na pozostałych rynkach.

Firma podzieliła się również listą nowych opcji abonamentowych - do tej pory (przynajmniej w Polsce) oferowana była jedna stała oferta dająca dostęp do wszystkiego. Teraz wygląda to następująco:

Max Ad-Lite | 9,99$ miesięcznie, 99,99$ rocznie

odtwarzanie na 2 urządzeniach jednocześnie, rozdzielczość 1080p, jakość dźwięku 5.1, brak możliwości pobierania produkcji

odtwarzanie na 2 urządzeniach jednocześnie, rozdzielczość 1080p, jakość dźwięku 5.1, brak możliwości pobierania produkcji Max Ad Free | 15,99$ miesięcznie, 149,99$ rocznie

odtwarzanie na 2 urządzeniach jednocześnie, rozdzielczość 1080p, jakość dźwięku 5.1, można pobrać 30 produkcji

odtwarzanie na 2 urządzeniach jednocześnie, rozdzielczość 1080p, jakość dźwięku 5.1, można pobrać 30 produkcji Max Ultimate Ad Free | 19,99$ miesięcznie/199,99$ rocznie

odtwarzanie na 4 urządzeniach jednocześnie, rozdzielczość do 4K UHD, jakość dźwięku Dolby Atmos, można pobrać 100 produkcji

Z perspektywy obecnych abonentów HBO Max pocieszający może być fakt, że dostęp do usługi Max będzie w takiej samej cenie, co teraz. Przynajmniej taki jest wstępny plan, a ten jak wiemy może jeszcze wielokrotnie ulec zmianie, o czym definitywnie będziemy was informowali - dlatego też przywołaliśmy "same-same, but different, but still same".

Co jest też zastanawiające, to Discovery Plus znajdzie się pod parasolem Max, ale usługa będzie też jednocześnie oferowana oddzielnie. Jednak tak jak wspomnieliśmy wyżej, na razie zmiany dotkną rynku amerykańskiego - my na Max jeszcze chwilę poczekamy.