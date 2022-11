Scarlett Johansson po raz pierwszy w karierze zagra główną rolę w serialu. O czym opowie "Just Cause"?

ScarJo nie tylko wystąpi w głównej roli, ale będzie też producentką wykonawczą nowej serii dla Prime Video. I nie - nie będzie to adaptacja gier Just Cause, tylko książki o tym samym tytule.

Scarlett Johansson zagra główną rolę w serialu Just Cause

Scarlett Johansson zamierza podbić świat telewizji. Jak podaje Deadline, aktorka zagra główną rolę i zostanie producentką wykonawczą serialu "Just Cause", thrillera na podstawie książki Johna Katzenbacha z 1992 roku. Projekt był obiektem walki między serwisami streamingowymi - wygrał Amazon Studios, który zamówił od razu cały sezon dla Prime Video. Scenarzystką została natomiast Christy Hall, która ma na koncie serial "To nie jest OK".

W nowej telewizyjnej adaptacji, Scarlett Johansson zagra główną bohaterkę, dziennikarkę lokalnej gazety w Miami Madison "Madi" Cowart, która zostaje wysłana do napisania reportażu z ostatnich dni więźnia skazanego na śmierć. W oryginale głównym bohaterem był mężczyzna o imieniu Matt Cowart - reszta detali się jednak zgadza.

Johansson, która obecnie ma na koncie nagrodę Tony i dwie nominacje do Oscarów, jest mocno związana z tym projektem. Jako 10-latka zagrała w filmie pełnometrażowym "Just Cause" na bazie wspomnianej książki, gdzie zagrała córkę głównego bohatera (twórcy filmu mocno polecieli - nim został wykładowca prawa na Harvardzie, którego grał Sean Connery).

Oglądaj

W obsadzie filmu z 1995 roku pojawili się też m.in. Laurence Fishbourne, Kate Capshaw, Ruby Dee i Ed Harris. Reżyserem był natomiast Arne Glimcher.

Christy Hall, Scarlett Johansson, Jonathan Lia i Keenan Flynn zostali producentami wykonawczymi mini-serialu od Amazona. Niestety na razie data premiery "Just Cause" nie jest znana.