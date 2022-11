Serial "1899" z Maciejem Musiałem wielkim hitem Netflixa. To przepustka do międzynarodowej sławy dla polskiego aktora?

Serial 1899 z Maciejem Musiałem jest międzynarodowym hitem

"1899" to nowy serial Netflixa od twórców popularnego "Dark", który szybko zaskarbił sobie ogromną popularność. Opowieść science-fiction o wyprawie pewnego statku transatlantyckiego okazała się jedną z najchętniej oglądanych produkcji ostatnich tygodni.

W serialu poznajemy historię pasażerów parowca z emigrantami, który bierze kurs na zachód. Ci pochodzą z różnych części Europy, ale łączą ich wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość w nowym świecie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt emigrantów. To, co zastają na jego pokładzie, zamienia rejs do ziemi obiecanej w prawdziwy koszmar.

Maciej Musiał pochwalił się na Insta, że "1899" jest hitem na Netflixie, zdobywając pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych seriali w m.in. USA:

Teraz poznaliśmy oficjalne wyniki oglądalności serialu w pierwszych tygodniach wyświetlania. Wedle danych TOP10 Netflix "1899" oglądano łącznie przez blisko 80 milionów godzin, co dało mu łącznie 2. miejsce na liście najpopularniejszych seriali w tygodniu od premiery. Serial został pobity tylko przez 5. sezon "The Crown".

Tak prezentuje się zwiastun popularnego "1899":

Cóż, miejmy nadzieję, że dobry występ Macieja Musiała w "1899" przerodzi się w angaż w większej ilości zagranicznych tytułów i aktor pójdzie w ślady Piotra Adamczyka, czy Marcina Dorocińskiego, stając się kolejnym reprezentantem naszego kraju w Hollywood. Produkcja z nim w jednej z głównych ról jest już dostępna do oglądania na Netflixie.