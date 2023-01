Serwis SkyShowtime z pierwszym oryginalnym polskim serialem. O czym opowie "Warszawianka"?

Wszystko dlatego, że SkyShowtime i Warner Bros. Discovery ogłaszają umowę dotyczącą zakupu treści. Ta obejmuje wyłączne prawa w całej Europie do 21 seriali HBO Max European Originals, w tym 168 odcinków stworzonych na podstawie oryginalnych lokalnych scenariuszy.

W ten sposób SkyShowtime przyspiesza wejście na rynek produkcji oryginalnych i powiększa ofertę treści lokalnych na wszystkich swoich rynkach (w tym trzy zupełnie nowe seriale jako SkyShowtime Originals), a HBO Max... podreperuje swój budżet.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu firm, umowa zawarta po przeprowadzeniu konkurencyjnej procedury przetargowej, zapewnia SkyShowtime 168 odcinków - ponad 150 godzin - zarówno nowych, jak i wcześniej emitowanych produkcji oryginalnych. Warunki finansowe nie zostały ujawnione.

Tak jak wspomnieliśmy, umowa obejmuje m.in. trzy zupełnie nowe seriale, których produkcja została już zakończona i które będą miały swoją światową premierę na platformie SkyShowtime w 2023 roku, co znacząco przyspiesza wejście firmy na rynek produkcji oryginalnych.

Nowe seriale, które będą miały premierę jako SkyShowtime Originals, to "ID" (Finlandia i Szwecja), "The Winner" (Czechy i Słowacja) oraz "Warszawianka" (Polska).

Nas z oczywistych względów najbardziej interesuje ten ostatni z seriali. Ten opowiada o tragikomicznych przygodach czterdziestoletniego warszawskiego playboya, miejskiej legendy (Borys Szyc):

Główny bohater to postać głęboko złożona, nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Pod tą powłoką mężczyzna kryje jednak udrękę i nienawiść do samego siebie, ograniczany przez rodziców (Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski) i zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go ukształtowały. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim skradł serca pokolenia X. Ale nie dojrzał. Jest słaby. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.