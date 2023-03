SkyShowtime z pierwszą listą nowości na marzec 2023 roku. Czekają na nas debiuty ciekawych produkcji

SkyShowtime - lista nowości na marzec 2023

Wśród tych drugich znajdziemy np. "Czech It Out", w którym smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają na przygodę kulinarną przez Czechy, podczas której poznają bogactwo kuchni, kultury i zabawy, jakie oferuje ich kraj. Odwiedzając miejsca o znaczeniu zarówno gastronomicznym, jak i historycznym, ojciec i córka odkrywają wyjątkowe lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na Morawach, w Czechach i poza nimi, a przy okazji dowiadują się więcej o sobie samych i o sobie nawzajem. Premiera serialu 14 marca.

W niemieckim "Hackerville" po ataku hakerskim na duży niemiecki bank udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary – miasta w którym się urodziła – aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. Premiera również 14 marca.

Z europejskich produkcji zobaczymy również "Ruxx", "Success", "Tuff Money", "Rabbit Hole" oraz "The Sleepers". Ale nowy miesiąc to również kontynuacje poprzednich sezonów. Tutaj mówimy o hitowym "1923", czyli spin-offie świetnego "Yellowstone".

W nim główne role grają nominowany do Oscara Harrison Ford i laureatka tej nagrody – Helen Mirren. Towarzyszy im nowe pokolenie rodziny Duttonów, z którym przenosimy się do początku XX w. To czas, gdy pandemia, potężna susza, koniec prohibicji oraz Wielki Kryzys odciskają potężne piętno na górzystym zachodzie kontynentu i jego mieszkańcach.

Oprócz tego zobaczymy nowe odcinki produkcji: "Law & Order Season 22", "Funny Woman", "Mayor of Kingstown" oraz "The Best Man: The Final Chapters".

Jeśli chodzi zaś o poletko filmowe, to nowością będzie horror "Smile". Doktor Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki. Przez to zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości. Ta produkcja pojawi się 22 marca.