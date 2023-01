Stało się - HBO oficjalnie zamówiło 2. sezon hitowego "The Last of Us". Gracze wiedzą, co się święci

"The Last of Us" powróci z drugim sezonem. Serial nagrodzonego Emmy twórcy "Czarnobyla" Craiga Mazina oraz autora oryginału Neila Druckamanna doczeka się kontynuacji, która najprawdopodobniej będzie adaptacją drugiej odsłony gier.

The Last of Us oficjalnie z 2. sezonem

Z informacji prasowej dowiadujemy się, że "The Last of Us" to drugi największy debiut HBO, tuż za "Rodem smoka", już po pierwszym tygodniu od premiery.

"The Last of Us" jest także hitem w mediach społecznościowych. Już w trakcie premierowej emisji serial utrzymywał się na pierwszym miejscu wśród trendujących tematów na Twitterze. Informacje o serialu, teasery i zwiastuny, wygenerowały ponad 100 milionów odsłon na całym świecie. To wszystko sprawiło, że HBO oczywiście zamówiło już kolejny sezon serialu, który najprawdopodobniej będzie adaptacją drugiej odsłony serii gier.

Sprawę w oficjalnym oświadczeniu skomentowali oczywiście twórcy. Neil Druckmann podziękował HBO i fanom, którzy postanowili oglądać przygody Joela i Ellie:

Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania. Teraz z absolutną przyjemnością możemy to powtórzyć w sezonie drugim. W imieniu całego składu Naughty Dog & PlayStation, dziękuję.

Jak powiedział natomiast producent wykonawczy i showrunner produkcji, Craig Mazin:

Jestem wdzięczny za współpracę z Neilem Druckmannem i HBO. Jeszcze bardziej wdzięczny jestem tym milionom ludzi, którzy dołączyli do naszej podróży. Publiczność dała nam szansę na kontynuację, a ja jako fan postaci i świata stworzonego przez Neila i Naughty Dog, nie mógłbym być bardziej gotowy, żeby zanurzyć się w niego ponownie.

Jednym z ciekawych aspektów serialu dla graczy jest to, że z tygodnia na tydzień możemy obserwować reakcje nowych widzów na wydarzenia znane z oryginalnego The Last of Us, a przy okazji sami jesteśmy zaskakiwani niektórymi detalami i rozszerzeniem historii.

Możemy się więc spodziewać, że ta formuła zostanie zachowana w przypadku 2. sezonu, który powinien nam zatem opowiedzieć fabułę The Last of Us Part II. Szykujcie się na łzy.

Premierowe odcinki serialu można oglądać w każdy poniedziałek na platformie HBO Max oraz o godz. 20.10 na antenie HBO. Finałowy odcinek pierwszego sezonu jest zaplanowany na 13 marca 2023 roku.