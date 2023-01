"Ted Lasso" - oto pierwsze zdjęcie i data premiery 3. sezonu wybitnej komedii

"Ted Lasso" to prawdopodobnie najbardziej niespodziewany hit serialowy ostatnich lat. Apple zdradziło nareszcie przybliżoną datę premiery nowych odcinków i podzieliło się pierwszym zdjęciem z kolejnej serii.

Ted Lasso - oto pierwsze zdjęcie z 3. sezonu serialu

Na pierwszy rzut oka cukierkowa opowieść o amerykańskim trenerze futbolu w świecie brytyjskiej piłki nożnej może się wydawać płytką głupotką, stworzoną po to, żeby nabijać się ze stereotypowych różnic między kulturą tych dwóch krajów.

Prawda jest jednak taka, że "Ted Lasso" to jedna z najcieplejszych, najprzyjemniejszych i najśmieszniejszych komedii ostatnich lat, przepełniona bardzo różnorodnymi bohaterami z krwi i kości, których perypetie wciągają jak bagno. I chociaż coach Lasso stara się zarażać ludzi pozytywną energią i niezachwianym optymizmem, to nie zawsze to działa zgodnie z planem.

Tak było chociażby w finale 2. sezonu, kiedy Nathan (Nick Mohammed) postanowił wyrzucić z siebie frustrację i rozczarowanie swoją pozycją w klubie i życiu, mówiąc mediom o tym, że Ted Lasso (Jason Sudeikis) dostał ataku paniki podczas najważniejszego meczu Richmond w sezonie. Następnie opuścił klub i przyjął ofertę prowadzenia West Hamu od antagonisty serialu, Ruperta (Anthony Head).

W nowym zdjęciu widzimy, jak Ted spotyka się z Nathanem po wydarzeniach przedstawionych w poprzednich odcinkach - chociaż wygląda na to, że Lasso nie jest specjalnie obrażony zachowaniem byłego współpracownika, to Nate nie jest specjalnie zadowolony z tego spotkania:

Apple TV+ potwierdziło również, że nowe odcinki "Teda Lasso" mają zadebiutować już "wiosną 2023 roku". Z tego względu część obsady i twórców miała już okazję zobaczyć wstępną wersję sezonu - skomentował je m.in. Brett Goldstein, który absolutnie genialnie wciela się w byłego już piłkarza Roya Kenta. Zapytany przez dziennikarzy na konferencji prasowej w sprawie programu "Shrinking" powiedział zwyczajnie, że "kocha ten serial".

Na razie nie wiemy jednak, czy 3. sezon "Teda Lasso" będzie przy okazji jego finałem - takie sugestie pojawiały się ze strony niektórych członków obsady, ale informacji jeszcze nie potwierdzono.