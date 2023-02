Ted Lasso powraca z trzecim sezonem. Zobaczcie zwiastun nowych odcinków genialnej komedii

Zwiastun 3. sezonu "Teda Lasso" przypomina nam, że chociaż nie zawsze dostaniesz to, czego pragniesz, to zawsze musisz jednak spróbować. Krótko mówiąc - wraca stary dobry Ted.

Ted Lasso powraca i ma się dobrze. Zobaczcie uroczy zwiastun

Na pierwszy rzut oka cukierkowa opowieść o amerykańskim trenerze futbolu w świecie brytyjskiej piłki nożnej może się wydawać płytką głupotką, stworzoną po to, żeby nabijać się ze stereotypowych różnic między kulturą obu krajów - zwłaszcza tą sportową.

Jest jednak zupełnie inaczej, a "Ted Lasso" to jedna z najcieplejszych i najprzyjemniejszych komedii ostatnich lat, w której sport jest tylko pretekstem do opowiedzenia historii zwykłych, aczkolwiek bardzo ciekawych i różnorodnych ludzi.

I chociaż coach Lasso stara się zarażać ludzi pozytywną energią i niezachwianym optymizmem, to nie zawsze to działa to zgodnie z planem (i nie zawsze chroni go to przed przykrymi sytuacjami).

Reperkusje jego niektórych działań będziemy widzieli w nowych odcinkach. Liczący 12-odsłon 3. sezon pokaże nam opowieść o AFC Richmond, które powróciło do Premier League. Drużyna jest przekreślona na samym starcie i większość dziennikarzy nie daje im żadnych szans na utrzymanie się w lidze.

Po drugiej stronie barykady jest Nate, który został określony "wonder kidem" i prowadzi teraz rywali Richmond z West Hamu United. To oznacza, że jego miejsce w roli asystenta zajął Roy Kent, dołączając do kadry trenerskiej złożonej z Teda i trenera Brody. Rebecca i Keeley muszą natomiast zmierzyć się ze swoimi biznesowymi wyzwaniami, co też nie będzie łatwe.

Krótko mówiąc, świat Teamu Lasso wali się prywatnie i zawodowo. Ale wiecie co? I tak dadzą z siebie wszystko:

Nowe odcinki "Teda Lasso" zaczną trafiać na Apple TV+ już 15 marca 2023 roku.