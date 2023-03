"The Last of Us" dobiegło końca. Co wiemy o 2. sezonie popularnej produkcji HBO?

"The Last of Us" nie rozczarowało. Czy było serialem idealnym? Raczej nie, bo kilka zarzutów pod jego adresem można znaleźć, ale produkcja definitywnie zasługuje na poklask i popularność, którą zdobyła. Co czeka nas w przyszłości?

Co dalej z The Last of Us? Wszystko co wiemy o 2. sezonie serialu

Rosnąca oglądalność "The Last of Us" i bardzo pozytywne przyjęcie ze strony widzów oraz krytyków sprawiło, że HBO jest wręcz zmuszone do zrealizowania kolejnego sezonu produkcji. Wygląda na to, że na taki scenariusz gotowi byli również twórcy, bo panowie Craig Mazin i Neil Druckmann w nowych wywiadach opowiadają o planach na przyszłość serii.

Niedawno potwierdzili w rozmowie z Deadline, że prawdopodobnie scenariusz The Last of Us Part II zostanie podzielony na "więcej niż jeden sezon" serialu. Decyzja zdaje się być słuszna, ponieważ druga odsłona gier jest znacząco dłuższa, niż oryginał. Mazin potwierdził również, że nie zamierza zmieniać obsady, więc w roli głównej powróci Bella Ramsey, która bardzo dobrze wcielała się w Ellie.

O procesie tworzenia kontynuacji opowiedział wspomniany scenarzysta Craig Mazin w rozmowie z Deadline:

Kiedy Bella do nas dołączyła, to miała 17 lat. Teraz ma 19, czyli tyle samo, co Ellie w The Last of Us Part II. Ludzie mówili, że "ona nie wygląda jak Ellie". Okej, ale to nie ma znaczenia - zobacz za to jak gra. I teraz chyba już wszyscy wiedzą. Ale to nie zmienia faktu, że nadal bywam przerażony. Mogę powiedzieć, że przy tym projekcie jest mnóstwo stresu i przerażenia, bo tak bardzo nam na tym zależy. Więc jeśli wy też jesteście czymś zestresowani, to możecie być pewni, że myślimy o tym samym i też się zastanawiamy, co zrobić.

Mazin zabrał również głos w sprawie potencjalnych zmian dotyczących scenariusza w kontynuacji. Jak może wiecie, druga odsłona The Last of Us okazała się być co najmniej kontrowersyjna, jeśli chodzi o odbiór wśród graczy. Chociaż krytycy byli zachwyceni produkcją, to gra nadal wywołuje niemałe dyskusje wśród fanów.

Więc chociaż serial będzie nadal starał się być jak najbliżej oryginału, to możemy zobaczyć spore różnice:

Będziemy oczywiście prezentowali pewne rzeczy, ale mogą być różne od oryginału. Dokładnie tak samo, jak w tym sezonie. Czasami to zmiany radykalne, a czasami po prostu znaczące. Nie będzie tak jak w grze, bo to serial, który robimy z Neilem według naszej wizji. A w naszej wizji to Bella jest główną bohaterką.

Czyli wiemy na pewno, że powstanie "więcej, niż jeden sezon", scenariusz może się różnić od tego, co widzieliśmy w The Last of Us Part II, a główną bohaterką pozostanie Bella Ramsey. Nam pozostaje więc tylko czekać na datę premiery.