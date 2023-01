"The Last of Us" - gwiazda serialu właściwie potwierdziła, że powstanie 2. sezon hitu HBO

Krytycy i widzowie nie mogą się nacieszyć nowym serialem "The Last of Us" od HBO. Produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey podbija serca fanów i listy popularności, więc pojawiło się pytanie - czy będzie drugi sezon?

The Last of Us - drugi sezon jest właściwie potwierdzony

W nocy z niedzieli na poniedziałek 16 stycznia 2023 roku zadebiutował serial "The Last of Us". Jego pierwszy odcinek był tak popularny, że premiery nie wytrzymał serwis HBO Max, który zawieszał się wielu użytkownikom. Co ciekawe, drugi odcinek zdobył jeszcze większą oglądalność, co zdarza się raczej rzadko.

Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to możemy być pewni tego, że HBO zrealizuje drugi sezon produkcji - podobne odczucia w sprawie ma Bella Ramsey, która wciela się w Ellie w "The Last of Us". Młoda aktorka porozmawiała niedawno z BBC i w trakcie konwersacji stwierdziła, że "drugi sezon zdaje się być bardzo prawdopodobny".

Jak powiedziała:

Jeśli ludzie będą oglądali, to drugi sezon jest właściwie pewny. To zależy teraz od ludzi z HBO. Nic nie zostało potwierdzone, więc teraz czekamy.

W serialu występują Pedro Pascal jako Joel i wspomniana Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam.

Nieznane role w "The Last of Us" zagrają także odtwórcy głównych ról w grach, czyli Ashley Johnson oraz Troy Baker.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann. Pierwszy sezon ma liczyć 9 odcinków, a nowe epizody debiutują w poniedziałki w serwisie HBO Max.