"The Last of Us" wczesnym hitem 2023 roku. Serial dostaje niemalże perfekcyjne oceny od krytyków

Część krytyków miała już okazję zobaczyć pierwszy sezon produkcji "The Last of Us" od HBO i zdecydowana większość jest zachwycona tym, co przygotowali Craig Mazin i Neil Druckmann.

The Last of Us zdobywa perfekcyjne oceny od krytyków

Krytycy nie mogą się nacieszyć nowym serialem "The Last of Us" od HBO. Produkcja z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych otrzymuje właściwie same pozytywne oceny od krytyków, a niektórzy twierdzą, że może to być jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat i definitywnie najlepszą adaptacją gry wideo w historii.

Obecnie "The Last of Us" ma 97% "świeżości" na Rotten Tomatoes na 60 recenzji - szybki rzut oka pokazuje nam, że zaledwie dwie osoby oceniły produkcję negatywnie. Trudno sobie wyobrazić, by HBO liczyło na lepsze wyniki na kilka dni przed premierą odcinka pilotażowego.

Krytycy wychwalają przytłaczający klimat znany z gier, począwszy od budzących niepokój żołnierzy w ludzkich osadach, przez zrujnowane budynki i pozostałości po metropoliach, aż po clickery, które wydają te same odgłosy i wyglądają identycznie, jak te znane z oryginału.

Najważniejsze jest natomiast to, że fabuła i relacje między postaciami są utrzymane na tym samym poziomie (a może nawet lepsze) jak w The Last of Us w wersji na PlayStation.

W serialu wystąpią wspomniani Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam.

Nieznane role w "The Last of Us" zagrają także odtwórcy głównych ról w grach, czyli Ashley Johnson oraz Troy Baker.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann.

Przypominamy, że pierwszy odcinek zadebiutuje w Polsce w poniedziałek 16 stycznia 2023 roku i będzie dostępny na HBO oraz platformie streamingowej HBO Max.