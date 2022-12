"The Mandalorian" - nareszcie poznaliśmy datę premiery 3. sezonu popularnego serialu Star Wars

The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu?

"This is the Way" - nareszcie poznaliśmy datę premiery 3. sezonu popularnego serialu ze świata Star Wars. Mowa oczywiście o "The Mandalorian", który opowiada nam o przygodach łowcy nagród Dina Djarina i jego przyszywanego syna/utalentowanego pomocnika imieniem Grogu.

Jak pewnie pamiętacie, duet przez moment był rozłączony, kiedy to Luke Skywalker zabrał Baby Yodę w celu wychowania go na rycerza Jedi.

Jednak w wyniku wydarzeń przedstawionych w "Księdze Boby Fetta", Mando i Grogu spotkali się ponownie, pomogli tytułowemu bohaterowi, a następnie wyruszyli w poszukiwaniu kolejnych zleceń oraz przygód. Teraz nareszcie wiemy, kiedy je zobaczymy - 1. odcinek 3. sezonu "The Mandalorian" zadebiutuje na Disney+ już 1 marca 2023 roku:

Jakiś czas temu w sieci pojawił się zwiastun 3. sezonu "The Mandalorian" - wiemy, że Moff Gideon został zatrzymany, a Mando może mieć na pieńku z "prawowitą" władczyni Mandalore'a, Bo-Katan Kryze. Ten konflikt będzie ważnym wątkiem kolejnych epizodów - a przynajmniej tak sugeruje zapowiedź, w której Din i Grogu odwiedzają nawet stolicę imperium Mandalorianów.

Z drugiej strony, showrunner i scenarzysta Jon Favreau stwierdził zaś, że 3. sezon może przypominać bardziej 1. odsłonę i pokaże nam Mando wykonującego swoją pracę łowcy nagród z pomocą Grogu, zmniejszając nieco skalę konfliktu.

W głównych rolach "The Mandalorian" mają powrócić Pedro Pascal, Carl Weathers i Giancarlo Esposito, a także Katie Sackhoff, która pojawi się ponownie jako Bo-Katan Kryze. Według Deadline w nowych odcinkach pojawi się również Temuera Morrison/Boba Fett. Kolejny sezon serialu zacznie się pojawiać na Disney+ już 1 marca 2023 roku.