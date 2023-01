Wygląda na to, że nadszedł koniec "Grand Toura". Jeremy Clarkson mocno obraził Meghan Markle

Jeremy Clarkson straci The Grand Tour i Clarkson's Farm?

Jak podaje Deadline, Jeremy Clarkson nie otrzyma nowej umowy od Amazon Studios. Firma zamówiła już nowe sezony "The Grand Tour" i "Clarkson's Farm", ale wygląda na to, że po ich zrealizowaniu, współpraca z dziennikarzem nie będzie już kontynuowana.

Znany prezenter i dziennikarz mocno przeskrobał sobie grudniowym felietonem dla "The Sun", w którym napisał, że "nienawidzi" Meghan Markle. Clarkson poszedł na tyle daleko, że życzył kobiecie podobnej sytuacji, co Cersei Lannister w "Grze o tron". Ta została zmuszona do przejścia się ulicami stolicy nago, obrzucana przekleństwami i odchodami przez pospólstwo.

Jak napisał współprowadzący "Grand Toura":

W nocy nie mogę zasnąć, bo marzę o dniu, kiedy w końcu będzie musiała paradować nago po ulicach wielu brytyjskich miast, podczas kiedy ludzie krzyczą: "Wstyd!" i rzucają w nią kulkami odchodów.

Amazon na razie nie skomentował sytuacji, ale z relacji Deadline wynika, że podobno część osób decyzyjnych jest wściekła na Clarksona i istnieje ogromna możliwość, że dziennikarz nie dostanie już żadnej oferty pracy od firmy.

Jeremy Clarkson opublikował oficjalne przeprosiny skierowane do Harry'ego i Meghan, tłumacząc swoje zachowanie "pośpiechem" i "nie przemyśleniem sprawy". Dziennikarz wytłumaczył, że kala się przed swoimi współpracownikami, a także, że napisał maila do samej pary:

Byłem kompletnie zdumiony tym, co opowiadają w telewizji, ale język, którego użyłem w swoim felietonie był okropny i jest mi z tego powodu okrutnie przykro.

Harry i Meghan nie kupili za bardzo przeprosin Clarksona, ponieważ opublikowali oświadczenie, w którym jasno widać, że para kompletnie nie przepada za dziennikarzem i jego dokonaniami: