TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji HBO Max w styczniu 2023 roku. Co oprócz "The Last of Us"?

Wśród najchętniej oglądanych produkcji w HBO Max w styczniu znalazło się sześć seriali i cztery filmy. Co zdobyło popularność oprócz oczywistego giganta w postaci "The Last of Us"?

The Last of Us - co jeszcze oglądaliśmy na HBO Max w styczniu 2023?

Serial "The Last of Us” zadebiutował na platformie 16 stycznia i znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych pozycji programowych na platformie. Serial nagrodzonego Emmy Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za “Rodem smoka”, już po pierwszym tygodniu od premiery i swojego miejsca na szczycie nie oddała do końca miesiąca.

Historia przedstawiona w “The Last of Us” rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co pierwotnie jest łatwym zadaniem, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Na drugim miejscu uplasował się “Black Adam” z Dwaynem Johnsonem w roli głównej. Film opowiada historię uwolnionego po blisko pięciu tysiącleciach bohatera obdarzonego boskimi mocami. Black Adam jest gotowy wprowadzić w życie swoją wersję sprawiedliwości we współczesnym świecie.

Podium uzupełnia serial “Biały Lotos” opowiadający o grupie gości hotelowych, którzy spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie. Ta satyra społeczna została niedawno nagrodzona Złotym Globem, który w kategorii “Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym” odebrała także grająca Tanyę Mcquiod Jennifer Coolidge.

Kolejne miejsca wśród produkcji filmowych zajmują m.in. opowiadający historię biochemika próbującego wyleczyć się z rzadkiej choroby krwi i rodzący mnóstwo memów “Morbius”, a także horror “X” w którym grupa młodych filmowców jedzie do Teksasu, aby nakręcić porno. Na miejscu szybko okazuje się, że muszą walczyć o życie.

Stawkę filmową zamyka przygodowa produkcja “Uncharted” z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych.

W pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych seriali znaleźli się kultowi “Przyjaciele”, animowany serial komediowy “Rick i Morty”, “Mroczne materie” oraz wielki hit HBO “Ród smoka”: