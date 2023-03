"The Crown" wywoła aferę scenami z wypadku księżnej Diany? Doniesienia z planu mocno to sugerują

Netflix pracuje obecnie nad 6. sezonem popularnego serialu "The Crown" i firma opublikowała jakiś czas temu oświadczenie dotyczące nowych odcinków show. Twórcy poinformowali w nim, że nie zamierzają odtworzyć w swoim dziele wypadku księżnej Diany.

Z informacji przekazanych Deadline, twórcy nie zamierzają pokazać samego wypadku, ale zaprezentują za to wszystkie okoliczności przed i po incydencie:

Pokażemy wcześniejsze rzeczy: jak samochód opuszcza The Ritz po północy, jak gonią go paparazzi i potem rozmowy brytyjskiego ambasadora we Francji z ministerstwem spraw zagranicznych i medialną burzę, która miała miejsce rano.

Zdjęcia do 6. serii produkcji o brytyjskiej rodzinie królewskiej ruszyły jesienią 2022 roku. W najnowszym sezonie skupiono się na późnych latach 90. i początku XXI wieku. Brytyjska prasa już kilka miesięcy temu publikowała zdjęcia z planu, gdzie ekipa kręciła scenę pościgu paparazzi za mercedesem. Teraz wyszło na jaw, że twórcy przygotowali dwie bardzo wierne repliki skasowanej limuzyny.

Niedawno Daily Mail porozmawiał z osobą, która podobno widziała replikę skasowanego mercedesa księżnej Diany. Zdaniem informatora tabloidu nadmierna dbałość o szczegóły może być powodem afery.

Myślę, że wielu ludzi uzna to za chore, że zadbali o takie szczegóły, aby odtworzyć uszkodzenia rozbitego samochodu. Uważam, że spowoduje to wiele zmartwień w rodzinie królewskiej. Gdyby to była jakakolwiek inna rodzina, nie jestem pewien, czy by to zrobili.