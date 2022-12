Twórczyni serialu "Wiedźmin" skomentowała odejście Henry'ego Cavilla z projektu: "to było zaskoczenie"

Twórczyni Wiedźmina o odejściu Cavilla: "to było zaskoczenie"

Henry Cavill w październiku 2022 roku poinformował w mediach społecznościowych, że powraca do roli Supermana w filmach DC Comics. Wieść została przyjęta entuzjastycznie przez fanów komiksowego uniwersum, którzy dostali zapowiedź nowych przygód Człowieka ze stali w scenie po napisach końcowych w "Black Adamie".

Niestety niedługo później świat geeków ponownie zadrżał, kiedy to Cavill poinformował, że odchodzi z serialu "Wiedźmin" po 3. sezonie, a dwa miecze przejmie po nim Liam Hemsworth, gwiazdor "Igrzysk Śmierci" i młodszy brat Chrisa, który od lat wciela się w Thora.

Gwiazdor od dawna podkreślał, że uwielbia Geralta z Rivii, jego opowieść i cały świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego. W wywiadach wyjaśniał, że wielokrotnie prosił twórców o to, by pisali serial bardziej w zgodzie z książkami, by jak najbardziej oddać klimat oryginalnej sagi i charaktery ikonicznych bohaterów.

Jak jednak wiemy, 2. sezon "Wiedźmina" zaczął się praktycznie mijać fabularnie z oryginałem i zdaje się, że realna opcja powrotu do roli Supermana przekonała po prostu Cavilla do zrezygnowania z projektu, który nie spełniał jego oczekiwań względem bycia wierną adaptacją. Teraz w sprawie głos zabrała Lauren Hissrich, czyli showrunnerka popularnego serialu Netflixa.

Artystka niedawno rozmawiała z TechRadar z powodu nadchodzącej premiery kolejnego spin-offu jej serialu - mowa o "Wiedźminie: Rodowodzie krwi". Została oczywiście zapytana o przyszłość produkcji z Cavillem/Hemsworthem w roli głównej:

To również wielkie wydarzenie dla nas. Oczywiście obecnie po sieci krąży mnóstwo plotek, jest dużo gadania i rozumiemy, dlaczego fani tak postępują. Powiem tylko tyle - wrócimy do tych tematów przy premierze 3. sezonu "Wiedźmina". To oczywiście jest ważne, że Henry rezygnuje, ale nie chcę teraz zabierać czasu antenowego "Rodowodowi krwi", nad którym długo pracowaliśmy z Declanem De Barrą, obsadą i ekipą filmową. To ich czas na bycie w centrum uwagi.

3. sezon "Wiedźmina" z Henrym Cavillem zobaczymy latem 2023 roku. Na debiut Liama Hemswortha będziemy musieli natomiast jeszcze poczekać.