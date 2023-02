W 5. sezonie "Stranger Things" zginie jedna z głównych postaci? Gwiazdor serialu nie ma nic przeciwko

Fani "Stranger Things" od jakiegoś czasu obstawiają, który z głównych bohaterów serialu może zginąć w finałowym 5. sezonie - wiele osób twierdzi, że największe szanse ma na to Mike. Do plotek odniósł się sam Finn Wolfhard.

W finale Stranger Things zginie Mike? Finn Wolfhard nie ma nic przeciwko

Wiele osób przez skalę i budżet 4. sezonu "Stranger Things" myślało, że ten jest finałem serialu - twórcy Ross i Matt Dufferowie potwierdzili jednak, że oczywiście powstanie jeszcze jedna seria epizodów.

Jeśli wierzyć ich zapewnieniom, to nowe odcinki będą jednak znacznie krótsze od tego, co zaserwowali nam w 2022 roku. Wszystko ze względu na to, że kontekst sytuacyjny jest już zarysowany, postaci są nam dość dobrze znane i teraz wystarczy to jedynie w jakiś ładny sposób spiąć - np. zabijając jedną z głównych postaci.

Jedna z krążących po sieci teorii głosi, że w 5. sezonie pożegnamy Mike'a, który oprócz Jedenastki był chyba najważniejszą postacią dla serialu. W wywiadzie dla GQ wcielający się w niego Finn Wolfhard stwierdził, że jest w stanie zgodzić się na takie rozwiązanie pod jednym warunkiem.

Mam nadzieję, że nie. Albo wiecie co? Nie wiem. Zależy kiedy. Jeśli jest to na przykład jedna z tych sytuacji, w których umrze na początku pierwszego odcinka, to nie... W ostatnim odcinku? Mike ratuje wszystkim życie i ludzie mówią: "o tak, Mike!". Wiecie, wszyscy wiwatują i krzyczą: "Tak!". Wtedy być może bym to zrobił. Ale, nie sądzę, że on umrze. Może powinienem zapytać braci Dufferów - chcę wiedzieć, czy będę mieć w przyszłym roku pracę.

Istnieje ogromna możliwość, że Wolfhard faktycznie nie zna jeszcze losu swojej postaci. Albo po prostu bardzo dobrze ukrywa sekrety związane ze swoją pracą, w przeciwieństwie do np. Toma Hollanda czy Marka Ruffalo, którzy wielokrotnie spoilowali niespodzianki z filmów Marvela.

Jak zwykle wszystkiego dowiemy się w swoim czasie. A kiedy konkretnie? Tego niestety też nie wiemy, bo data premiery 5. sezonu "Stranger Things" nie została jeszcze ustalona. Optymistycznie możemy liczyć na pierwszą połowę 2024 roku. Wszystkie odcinki serialu są natomiast oczywiście dostępne na Netflixie.

PS. My też nie wierzymy, że Mike umrze - obdarcie jego i Jedenastki z prawdziwego happy endu byłoby nie tylko ruchem bez serca, ale też bardzo niepasującym do 80-sowych klimatów serialu.