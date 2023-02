W Polsce dostępny jest już serwis SkyShowtime. Firma oferuje abonament za pół ceny

SkyShowtime ruszyło już w Polsce. Firma oferuje abonament za pół ceny

SkyShowtime, platforma streamingowa, świętuje swój dzisiejszy start w Polsce, a także: Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, oferując wszystkim nowym użytkownikom subskrypcję za pół ceny na zawsze.

Tylko przez ograniczony czas nowi użytkownicy rejestrujący się na skyshowtime.com otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny subskrypcji miesięcznej.

Warunki są stosunkowo proste - musicie być nowymi subskrybentami SkyShowtime, którzy pomyślnie ukończyli proces rejestracji w SkyShowtime między 07:00 dnia 14/02 a 07:00 dnia 28/03. Działa to tylko w subskrypcji miesięcznej i indywidualnej (zatem plan rodzinny i opłacony z góry za rok odpada).

Oznacza to, że w Polsce użytkownicy korzystający z tej oferty będą płacić miesięcznie tylko 12,49 złotych, zamiast 24,99 złotych za dostęp do światowej klasy rozrywki, w tym premier największych hollywoodzkich hitów filmowych oraz nowych seriali oryginalnych od najsłynniejszych światowych wytwórni.

Już od momentu startu platformy widzowie będą mogli oglądać filmy: „Ambulance”, „Downton Abbey: A New Era”, „Jerry and Marge Go Large”, „Jurassic World: Dominion”, „Ray Donovan: The Movie”, „Redeeming Love”, „The Bad Guys”, „The Hanging Sun”, „The Northman” i „Top Gun: Maverick”.

Użytkownicy zyskają też dostęp do szerokiej oferty seriali. Będą to m.in.: „1883”, „1923”, „A Friend Of the Family”, „All The Sins”, „American Gigolo”, „Funny Woman”, „Halo”, „Law & Order” (sezon 21), „Let The Right One In”, „Mayor of Kingstown” (sezony 1 i 2), „Pitch Perfect: Bumper In Berlin”, „Star Trek: Strange New Worlds”, „Souls”, „Super Pumped: The Battle For Uber”, „The Best Man: The Final Chapters”, „The Calling”, „The Fear Index”, „The First Lady”, „The Midwich Cuckoos”, „The Offer”, „The Rising”, „Tulsa King”, „Vampire Academy” i „Yellowstone”.

Wśród filmów i seriali, które w najbliższych miesiącach trafią na platformę SkyShowtime znajdują się jedne z najbardziej oczekiwanych tytułów: „A Town Called Malice”, „Belfast”, „Drift – Partners In Crime” (sezon 1A), „Lioness”, „Nope”, „Minions: The Rise of Gru”, „Rabbit Hole”, „Smile”, „The Black Phone” i „The Great Game”.