"Wednesday" - znana łyżwiarka odtworzyła taniec z serialu na lodzie. Urocze wideo

Wednesday - młoda łyżwiarka odtworzyła taniec z serialu

Taniec Jenny Ortegi z "Wednesday", który aktorka wykonała podczas Rave'N Dance w Akademii Nevermore z 4. odcinka popularnego serialu, podbił internet, a zwłaszcza TikToka. Miliony widzów spróbowały swoich sił w odtworzeniu ikonicznej sekwencji - teraz przeniesiono ją również do świata sportu.

W trakcie mistrzostw Rosji w tańcu figurowym na lodzie młodziutka 16-letnia Kamila Valieva wzięła na warsztat choreografię Ortegi do kawałka "Goo Goo Muck" z repertuaru The Cramps. Do "Wednesday" nawiązała również swoim wyglądem - nie tylko miała czarną gotycką kieckę, ale również warkocze:

W połowie swojego występu jej muzyka się zmieniła, a z głośników poleciała nieco przyspieszona wersja "Bloody Mary" od Lady Gagi. Niestety, 16-latka zajęła drugie miejsce w konkursie i Valieva musiała uznać wyższość 15-letniej Sofii Akatevy.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, to Jenna Ortega podobno sama przygotowała choreografię. Jak gwiazda serii opowiedziała w rozmowie z NME:

Sama przygotowałam choreografię! Nie jestem tancerką, co chyba doskonale widać. Dostałam piosenkę na jakiś tydzień przed nagraniami i zaczęłam szukać... a jak nagrywaliśmy, to miałam COVID, więc nagrania były bardzo nieprzyjemne.

Ortega dodała, że inspirowała się nagraniami z gotyckich klubów z lat 80., a także klipów od artystki Lene Lovich:

Cały serial "Wednesday" jest oczywiście dostępny do obejrzenia na Netflixie. Niestety na razie nie wiemy, czy i kiedy powstanie 2. sezon produkcji.