Z okazji nadchodzącej premiery 3.sezonu "Wiedźmina", Netflix zaprosił największych fanów produkcji do Łodzi na Wiedźmin Fest. Miejsce tej wyjątkowej imprezy nie jest przypadkowe - to właśnie z Łodzi pochodzi Andrzej Sapkowski, "ojciec" Wiedźmina. Jak wypadła ta impreza?

Wiedźmin Fest w Łodzi. Do Polski przyleciała obsada serialu Netfliksa [ZDJĘCIA]

Wiedźmin Fest odbył się w Łodzi i był dostępny tylko dla szczęśliwców, którzy wygrali bilety w specjalnym konkursie Netfliksa. Na imprezie nie było ludzi przypadkowych - wiele osób miało koszulki czy torby z Wiedźminem. Jeśli nawet ktoś nie miał wiedźminoskich gadżetów to mógł się wystylizować na postacie z tego świata. Na specjalnych stoiskach można było przymierzyć elfickie uszy, założyć korockową maskę niczym czarownica czy ucharakteryzować się na Wiedźmina. To nie była jedyna atrakcja tej imprezy, bowiem stworzono specjalną wystawę o Wiedźminie obejmującą komiksy, figurki gry czy nawet kasety VHS z filmem Wiedźmin, w którym główną rolę zagrał Michał Żebrowski. Na imprezie pojawił się również Andrzej Sapkowski i kolejka po autograf od pisarza była naprawdę długa.

Jakie atrakcje jeszcze czekały na fanów Wiedźmina? Przygotowano oczywiście specjalne ścianki, gdzie każdy mógł zapozować z cosplayerami, jak również stworzono instalację, która wyglądała jak prawdziwe bagno. Chodząc po nim miało się rzeczywiscie wrażenie, że nasze nogi zapadają się w błocie. Nie zabrakło też tawerny, gdzie mogliśmy się napić różnych dziwnych trunków. Fanów gier na pewno zainteresowały stanowiska, na których można było spróbować swoich sił w grze CD Project. Nie zabrakło też planszówek oraz strefy Old Spice, która również nawiązywała do wiedźminowego świata.

Fani mogli obejrzeć 2 premierowe odcinki 3. sezonu "Wiedźmina", gdzie ostatni raz w tytułowej roli pojawi się Henry Cavill. W odpowiedni nastrój przed projekcją wprowadziła nas muzyka zespołu Percival, który jest dobrze znany fanom Wiedźmina, bo właśnie muzyka tego zespołu wybrzmiewa w grach. Grupa została również zaangażowana w netfliksowy projekt, co jest świetnym posunięciem i ukłonem w stronę fanów gier. O dwóch pierwszych odcinkach nowego sezonu nie możemy powiedzieć wiele, bo zakazano widzom nagrywania i spoilerowania w sieci. Musicie zatem poczekać jeszcze parę tygodni, by dowiedzieć się, jak będzie prezentować się 3. sezon. Jest jednak na co czekać.

Pierwszego dnia imprezy na evencie miała pojawić się obsada serialu, ale aktorzy spóźniali się, więc postanowiono że całkiem spontanicznie na scenę zostanie zaproszony Tomasz Bagiński. Z pozoru niepozorna pogawędka okazała się jednym z ciekawszych momentów tego wieczoru, bo twórca opowiedział o ciekawostkach z planu filmowego, o których zwykły śmiertelnik po prostu nie wie. Bo czy ktoś się zastanawiał, jak wygląda nagrywanie scen na pustyni lub w studiu nagraniowym, gdy trzeba zrobić kilka dubli, a słońce zaczyna powoli zachodzić? Bagiński musiał się pilnować, żeby nie zdradzić zbyt wiele, z czego często wynikały zabawne sytuacje. Takich wywiadów można słuchać i słuchać.

W końcu na scenie pojawili się odtwórcy głównych ról - Henry Cavill, Anya Chalotra, odtwórczyni roli Yennefer, Freya Allan, czyli serialowa Ciri oraz Jaskier - Joey Batey. Oczywiście fani przywitali ich gorąco, każdy z aktorów odpowiedział na jedno pytanie prowadzącego, następnie wykonano wspólne zdjęcie z widownią przy opadającym z sufitu konfetti- i tyle. Szkoda, że spotkanie z aktorami trwało tak krótko, zbyt wiele o ich rolach i pracy na planie filmowym niestety się nie dowiedzieliśmy, ale patrząc na ożywioną atmosferę na sali, fani byli zadowoleni z krótkiego spotkania swoich idoli.

Netflix wie, jak reklamować swoje produkcje i nie inaczej jest w przypadku Wiedźmina. Cieszy fakt, że to właśnie w Polsce, w mieście Andrzeja Sapkowskiego złożono hołd pisarzowi i pokazano wszystkie oblicza Wiedźmina - zarówno w wersji książkowej, jak też komiksowej, tej znanej fanom z gier i serialu. Nowe odcinki "Wiedźmina" na Netfliksie zadebiutują już 29 czerwca.