Trzeba mieć w życiu jakieś "guilty pleasures" - dla jednych to kawałki disco polo, inni miłują się w cukierkowym popie, a jeszcze inni wchłaniają reality show.

Love Island - poznajcie bohaterów nowego sezonu

Przez kilka tygodni – od poniedziałku do piątku i w niedziele o godz. 21:00 – na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można śledzić losy Islanderów, którzy spędzą czas na poznawaniu siebie, randkowaniu, budowaniu relacji, aby wreszcie spotkać tę jedyną osobę. Towarzyszyć im będzie prowadząca - Karolina Gilon.

Na Wyspie miłości po raz kolejny zamieszkali piękni i spragnieni uczuć single z różnych zakątków Polski i nie tylko, osoby o różnych temperamentach, różnych pasjach i zawodach – poznajmy ich nieco bliżej.

Love Island - kobiety

AGATA PAŹ, lat 29

Agata w Warszawie mieszka od kilku lat i prężnie prowadzi swój salon beauty. Stylizacja rzęs i brwi, wizaże są jej pasją i dlatego w pracy spędza bardzo dużo czasu. Jest pewną siebie ekstrawertyczką, odważną na zmiany, czasami ze skłonnością do ryzyka. Umie postawić granice, więc twardo stąpa po ziemi. Zawsze optymistyczna, pogodna i potrafiąca budować dobre relacje z ludźmi.

AGNIESZKA TOMCZYK, lat 21

Agnieszka obecnie nie pracuje i korzysta z uroków życia. Jej pasją jest projektowanie mody i stawia w tym kierunku pierwsze kroki. W przyszłości planuje założyć własną firmę. Jest optymistką, która zaraża ludzi pozytywną energią. Jest troskliwa i bardzo opiekuńcza w stosunku do bliskich. Uważa, że jest świetnym materiałem na żonę.

ALICJA OSTROUCH, lat 26

Alicja to zdecydowana, szczera i lojalna osoba. Życzy wszystkim takiej przyjaciółki, jaką ona jest dla swoich bliskich. Ma własne zdanie i mało ją obchodzi co o niej myślą. Jest opanowana, ale traci cierpliwość gdy w domu panuje nieporządek. Ma dużą rodzinę, ale najsilniejsze więzi łączą ją ze starszą siostrą. W związku jest dobrą partnerką, która dba o mężczyznę często kosztem własnych potrzeb.

KINGA RAFALSKA, lat 28

Kinga jest pewną siebie, szczerą romantyczką. Lubi swoją szaloną i spontaniczną naturę. Przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na nią liczyć. Zawodowo chciałaby się związać z branżą ślubną i zostać konsultantką ślubną. Rodzina jest dla niej bardzo ważna. Ma liczne rodzeństwo, z którym utrzymuje dobre relacje. Z mamą jest mocno związana.

KINGA SZPONAR, lat 25

Kinga otrzymała dwa tytuły magistra i jak twierdzi wiedza, którą zdobyła na studiach jest bezcenna. Ale czuje, że jej powołaniem jest życie za kółkiem. Kocha jazdę samochodem, a obecnie jest w trakcie kursu kategorii C by w przyszłości zostać zawodowym kierowcą. Czuje, że motoryzacja jest jej powołaniem, zwłaszcza, że uwielbia prowadzić duże maszyny i samochody. Jest odważna i zawsze zmierza do celu.

Love Island - mężczyźni

HUBERT WICHER, lat 25

Hubert jest pasjonatem motoryzacji i sportu. Ma doskonałe poczucie humoru i jest otwarty na nowe doświadczenia i zmiany. Po burzliwych rozstaniach został singlem, który nie szuka miłości na siłę, ale wierzy w przeznaczenie. Nie znosi w związku rutyny. Marzy o dziewczynie, która będzie go zaskakiwać, chociaż sam lubi przejmować pałeczkę i być inicjatorem.

KAMIL AL-TEMIMI, lat 25

Kamil jest czynnym zawodnikiem Gromada Fight Club. Kocha sport, który jest z nim od zawsze. Ukończył Sopocką Akademię Tenisową, a potem zafascynował się boksem. Od dwunastu lat jest trenerem boksu. Ojciec kładł duży nacisk na edukację. Ma dobre kontakty z rodziną, zwłaszcza z siostrą, która jest dla niego „kobiecym wzorem”. Kamil jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu.

MATEUSZ ŚWIERCZYŃSKI, lat 27

Mateusz jest wysportowanym mężczyzną, byłym reprezentantem Polski oraz wielokrotnym mistrzem Polski w badmintonie. Dzisiaj zawodowo zmienił kierunek i prowadzi własną działalność w zakresie handlu warzywami, ale nadal sport jest nieodłączną częścią jego życia. Jest uzależniony od treningów, siłowni i wszelkiej aktywności fizycznej. Jeździ na motocyklu, ponieważ adrenalina dodaje mu ekstremalnej energii w życiu. Po długoletnim związku przyszedł czas na życie singla.

Patryk Szczypczyk, lat 30

Patryk od dwunastu lat mieszka w Holandii, ale dla miłości rozważyłby przeprowadzkę w innym kierunku. Chciałby znaleźć partnerkę, z którą weźmie ślub i wyprawi wielkie wesele. Marzy o rodzinie i szuka stabilizacji. W jego typie są kobiety zdecydowane, o mocnym charakterze z pazurem. Jest uparty i lubi mieć ostatnie zdanie. Zna swoją wartość. Ceni sobie relacje rodzinne.

WOJTEK SZULCZEWSKI, lat 24

Zawód: Mechanik maszyn budowlanych Jest bardzo pozytywną osobą, otwartą na świat i ludzi. Uważa się za romantyka, wie jak dbać o kobietę i spełniać jej potrzeby. Z łatwością flirtuje z dziewczynami, które cenią w nim pewność siebie, pozytywne nastawienie do życia. Stanie rycersko w obronie kobiety, jeśli ta nie zostanie dobrze potraktowana przez innych. Relacje rodzinne są dla niego bezcenne.

Love Island - o czym jest program?

Mieszkańcy nowej willi, która będzie scenerią niejednej miłosnej historii, jak zwykle będą mieć do dyspozycji m.in. malowniczy ogród, basen, siłownię czy przestronny taras ze strefą do "chillowania". Najważniejszym miejscem jest jednak Krąg Ognia, gdzie będą podejmowane kluczowe dla wszystkich Wyspiątek decyzje.

Nie zmieni się też za bardzo formuła programu - w relacjach tworzących się par zamieszanie wprowadzać będą pojawiający się sukcesywnie nowi mieszkańcy willi, a podczas przeparowań uczestnicy decydować będą, czy pozostaną w dotychczasowych związku czy wybiorą nowy. W podjęciu decyzji pomocne będą gry i zabawy, a osoby, które pozostaną bez partnera, opuszczą program.

W finale o wygraną walczyć będą pary, jakie zaskarbią sobie największą sympatię widzów, którzy za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej przez cały sezon będą mogli wpływać na to, co dzieje się w programie, a na koniec w głosowaniu wyłonią zwycięzców programu.

Tak jak wspomnieliśmy, nowe odcinki pojawiają się codziennie od poniedziałku do piątku.