Zbliża się koniec "Ojca Mateusza"? Niepokojące doniesienia na temat popularnego serialu

"Ojciec Mateusz" to serial, którego chyba nikomu nie musimy przedstawiać. Polski serial kryminalny z Arturem Żmijewskim w roli księdza pomagającego w rozwiązywaniu policyjnych spraw jest wielkim hitem od lat. W jednej z głównych ról od samego początku pojawia się również Piotr Polk, który niedawno udzielił wywiadu Plejadzie, uspokajając widzów i potwierdzając, że produkcja na razie się nie kończy.

Sprawa stała się niejasna, kiedy TVP postanowiło nie przedłużyć umowy ze studiem ATM Group, które produkowało "Ojca Mateusza" przez wiele lat. Polk wyjaśnił, że wszystko się szybko wyjaśniło, a aktorzy już od jakiegoś czasu pracują nad 29. sezonem popularnej produkcji:

Piotr Polk wyjaśnił również, że kompletnie nie spodziewał się sukcesu, który osiągnął "Ojciec Mateusz" - aktor spodziewał się, że nakręcą 13 odcinków i opowieść się skończy. Jednak wysoka oglądalność, przyjemny vibe i sympatyczni bohaterowie sprawili, że TVP kontynuuje tworzenie nowych odcinków od 2008 roku:

Gdyby ktoś wtedy powiedział mi, że spędzę na planie tego serialu kilkanaście lat, nie uwierzyłbym. Myślałem, że nakręcimy 13 odcinków i tyle. Ale zaczęliśmy nagrywać drugi sezon, potem trzeci, czwarty… I tak trwa to do dziś. […] Wydaje mi się, że spory wpływ na sukces tego serialu miały dobrze zarysowane postaci oraz miejsce akcji. Po raz pierwszy telewizja pokazała historię, która nie dzieje się w Warszawie. Ludzie zaczęli zachwycać się pięknym Sandomierzem i tym, co tam się dzieje!