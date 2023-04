"Zmierzch" doczeka się adaptacji serialowej. Czy tym razem produkcja będzie zdatna do oglądania?

Zmierzch doczeka się serialowej adaptacji

Najpierw "Harry Potter", a teraz... "Zmierzch". Kolejna kultowa saga książek z pierwszej dekady XXI wieku doczeka się swojego serialowego remixu.

Jak podaje The Hollywood Reporter, "Saga Zmierzch" ma otrzymać serialową adaptację od Lionsgate Television, a w produkcję ma być zaangażowana sama twórczyni serii, czyli Stephanie Meyer. Portal dowiedział się również, że scenariuszem ma się zająć Sinead Daly, która do tej pory pracowała przy "The Walking Dead: World Beyond", "Wychowanych przez wilki" czy "Get Down".

Co jest jednak całkiem ciekawe, Daly i ludzie z Lionsgate TV pracują jeszcze nad tym, czy serial będzie bezpośrednią adaptacją książek, czy też może czymś innym.

Na razie "Zmierzch" w wersji telewizyjnej jest w fazie raczkującej i nie ma nawet stacji/platformy streamingowej - Lionsgate najpierw chce wyprodukować część serialu, zanim zacznie go sprzedawać. Nie wiemy jednak, kiedy to może się odbyć.

Tak jak wspomnieliśmy, Meyer ma być zaangażowana w nowy telewizyjny projekt na bazie jej książek, producentami wykonawczymi mają być natomiast Wyck Godfrey oraz Erik Feig - ten drugi zakupił prawa do filmowej adaptacji "Zmierzchu", więc jego zaangażowanie zdaje się być całkowicie naturalne. W końcu seria zarobiła prawie 3,5 miliarda dolarów ze sprzedaży samych biletów do kina.

The Hollywood Reporter zdaje się jasno komunikować, że news nie powinien być zaskoczeniem - w końcu Lionsgate produkuje już "Igrzyska Śmierci: Balladę ptaków i węży", którego premiera ma się odbyć w listopadzie 2023 roku. Powrót do znanych marek wydaje się być właściwie jedynym wyjściem do tego, by pozostać konkurencyjnym na rynku, który jest przepełniony franczyzami.