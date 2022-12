Znany polski aktor posłał młodego Jana Pawła II po wódkę: "wznieśliśmy toast ekumeniczny"

Papież też człowiek - przekonali się o tym krakowscy aktorzy, którzy wiele lat temu poprosili młodego Karola Wojtyłę o to, by poszedł do sklepu po wódkę.

Krzysztof Litwin posłał Jana Pawła II po wódkę

Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Witold Pyrkosz, Marek Perepeczko, Wacław Kowalski, Władysław Hańcza, Stanisław Mikulski, Roman Wilhelmi, Irena Kwiatkowska, Pola Raksa, Barbara Brylska, czy Małgorzata Niemirska - to kilka przykładowych nazwisk aktorów, którzy święcili ogromne sukcesy za czasów komuny.

Mało osób wspomina natomiast Krzysztofa Litwina, który grał jedną z głównych ról w kultowej produkcji "Przygody psa Cywila". Niedawno przypomniał jednak o nim Onet, wspominając przy okazji zabawną anegdotkę.

Fotograf Marek Karewicz wspominał w książce "Big Beat", że gwiazdor "Przygód psa Cywila" lubił się w czasach PRL-u dobrze zabawić i delikatnie mówiąc za kołnierz nie wylewał - zwłaszcza, kiedy spotykał się ze znajomymi z krakowskiej Piwnicy.

Podczas jednej imprezki, Litwin wraz z kolegami postanowił udać się do biskupa Franciszka Macharskiego. Okazało się, że duchowny nie ma w domu alkoholu, na co aktor szybko zareagował - Litwin zauważył młodego księdza Karola Wojtyłę i wysłał go do sklepu po wódkę. Karewicz wspominał sytuację z rozbawieniem.

Wznieśliśmy toast ekumeniczny, wypiliśmy na drugą nóżkę i w naprawdę błogich nastrojach opuściliśmy Franciszkańską 3.

Niestety nie wiemy, czy Jan Paweł II towarzyszył ekipie podczas picia.

Litwin był krakowskim aktorem, który miał na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne. Występował między innymi w takich tytułach, jak "Jak być kochaną", "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Popioły", "Czterej pancerni i pies", czy "Lalka".

Jego najbardziej znaną rolą jest jednak sierżant Walczak z "Przygód psa Cywila". Krzysztof Litwin zmarł 8 listopada 2000 roku w wieku 65 lat z powodu choroby nowotworowej.