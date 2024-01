Choć to film wybitny i większość Polaków nie potrzebuje takiej jego zagranicznej walidacji, to zawsze miło słyszeć, że polskie kino zostało docenione na świecie. W jednym z wywiadów Leonardo DiCaprio wskazał film, który był dla niego szczególnie wpływowy, a pokazał mu go jeden z ambasadorów polskiego kina – Martin Scorsese.

Leonardo DiCaprio od lat jest jednym z najbardziej popularnych aktorów na świecie. Już od czasów pamiętnego „Titanica” pozostaje na szczycie sławy i wielokrotnie udowodnił swój talent aktorski wspaniałymi kreacjami u najważniejszych reżyserów – choćby Quentina Tarantino, Martina Scorsese czy Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Nie powinno więc dziwić, że facet zwyczajnie zna się na kinie i umie docenić świetną, kultową produkcję. Teraz Leo promuje nowy film Scorsesego - „Czas krwawego księżyca” - i z tej okazji opowiedział w wywiadzie o jednej produkcji, która miała na niego duży wpływ.

Leonardo DiCaprio jest fanem Andrzeja Wajdy? Film pokazał mu Scorsese

Fani Martina Scorsesego zapewne wiedzą, że jest on wielbicielem polskich filmów i swego czasu promował je w Stanach Zjednoczonych z objazdowym kinem. Szczególne miejsce w jego sercu zajmuje Andrzej Wajda (mamy coś wspólnego), jeden z najwybitniejszych rodzimych reżyserów, który towarzyszył polskiemu kinu od jego powojennych początków.

Choć Wajda ma w swoim dorobku wiele wspaniałych produkcji, które definiowały różne etapy jego różnorodnej twórczości, szczególną uwagę zwracać musi „Popiół i diament”. To jeden z najbardziej znanych za granicą polskich filmów, a chętnie przypomina o nim właśnie Martin Scorsese, który stawia arcydzieło Wajdy w top pięć najlepszych produkcji w historii kina i każe go oglądać swoim aktorom. Nie ominęło to Leonardo DiCaprio, który opowiedział o swoim doświadczeniu z portalem Letterboxd.

Jeśli mówimy o odniesieniach, jakie miałem, to pamiętam film Andrzeja Wajdy "Popiół i diament", który był dla mnie inspiracją przy tworzeniu "Infiltracji". Pamiętam, że bardzo chciałeś, abym najpierw obejrzał ten film. Jego akcja rozgrywa się w Polsce, odnosi się do wydarzeń z II wojny światowej, ale chodziło ci o to, żeby się zastanowić, w jaki sposób jego bohater poradził sobie z tym dylematem moralnym, ustalając, co jest słuszne. Główny bohater odczuwa wewnętrzne napięcie oraz ciągły niepokój. Miał on na mnie bardzo duży wpływ - mówił Leo dla Letterboxd.

