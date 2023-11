Zagrał Kevina 33 lata temu. Teraz dostanie wymarzone wyróżnienie w Hollywood

Macaulay Culkin ma fanów na całym świecie! Widzowie pokochali go przede wszystkim za rolę Kevina, który jakimś cudem został sam w domu. Teraz jego talent zostanie doceniony i czeka go prestiżowa nagroda.

„Kevin sam w domu” to kultowy film, który dla niektórych stanowi część corocznej tradycji związanej z oglądaniem tej legendarnej, świątecznej produkcji. W związku z tym, że rodzina McCallisterów chce spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji, wkradło się miejsce na drobny błąd… rodzice zapomnieli zabrać jednego ze swych dzieciaków. Macaulay Culkin sporo zyskał na roli Kevina, z którą jest kojarzony nawet dzisiaj, gdy od premiery filmu mijają 33 lata.

Teraz Culkin może liczyć na wyróżnienie, które dla wielu aktorów jest prawdziwym marzeniem. Hollywood Walk of Fame, czyli Aleja Gwiazd w Los Angeles, to wyjątkowe miejsce wzdłuż Hollywood Boulevard i Vine Street. Przede wszystkim jest tam pełno symbolicznych gwiazd, które mają być upamiętnieniem wyjątkowych ludzi ze świata showbiznesu. Pewnie domyślacie się już, kto niebawem trafi w to niezwykłe miejsce?

Macaulay Culkin i niezwykłe wyróżnienie

Jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia, słynny Macaulay Culkin trafi do Alei Gwiazd! Konkretniej mówiąc nastąpi to 1 grudnia 2023 roku.

Wydarzenie zaowocuje uroczystym odsłonięciem gwiazdy Culkina i zaproszeni będą liczni dziennikarze, którzy uwiecznią ten wyjątkowy moment. Oczywiście kariera aktora nie ogranicza się do jednej produkcji, lecz dla wielu ludzi z całego świata „Kevin sam w domu” jest tym najbardziej wyjątkowym dziełem, za które pokochali Culkina.

Dziś Macaulay Culkin ma już ponad 40 lat i nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że gwiazdor miał problemy z nadużywaniem narkotyków. W pewnym momencie życia był zwyczajnie wyniszczony przez używki, a sytuacja była całkiem poważna. Na szczęście udało mu się z tego wybrnąć i przejść spektakularną metamorfozę. Wiele osób dodatkowo podziwia za to Culkina, który już niebawem trafi na słynną Aleję Gwiazd! Na koniec przypominamy, że brat Macaulaya Culkina pokazał coś niespodziewanego w serialu.

