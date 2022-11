Metallica ściąga od Kata w nowym utworze? "W końcu Metallica wie co to są dobre riffy" [WIDEO]

Metallica ogłosiła trasę koncertową oraz zapowiedziała nowy album przy okazji udostępniając singiel "Lux Æterna". Zespół Kat zauważył pewne podobieństwo między tym utworem, a kawałkiem Kata "Satan’s Nights" z płyty "The Last Convoy". Powstało nawet specjalne nagranie, w którym są porównane fragmenty oby utworów.

Metallica narobiła sporo szumu zapowiadając niespodziewanie nowy album oraz długą, dwuletnią trasę koncertową. Świeży kawałek "Lux Æterna" jest głośno omawiany w metalowym świecie i co ciekawe, na profilu zespołu Kat na Facebooku pojawił się następujący wpis:

Gratulujemy Metallice nowego utworu "Lux Æterna". Bardzo mocne uderzenie i znakomity song na otwarcie albumu. Trochę nam przypomina nasze „Satan’s Nights” z albumu „The Last Convoy” , ale to z pewnością niezamierzony przypadek. W końcu Metallica wie co to są dobre riffy.