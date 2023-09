Drake pokazał kolekcję staników fanek. Niektóre są olbrzymie

Fani uwielbiają zbierać pamiątki po koncertach w postaci np. koszulek, autografów ulubionych muzyków czy płyt kupionych na danym wydarzeniu. Jednak nie tylko oni kolekcjonują wspomnienia i materialne rzeczy. Gwiazdy też mają pamiątki po występach. Na przykład Drake właśnie pokazał na Instagramie pokaźną kolekcję staników, jakie podczas koncertów rzucały w niego fanki. Ich liczba zaskakuje, podobnie jak różnorodność kolorów, fasonów i… rozmiarów.

Drake pochwalił się kolekcją staników

Drake na Instagramie pokazał kolekcję staników, jaką zdołał uzbierać podczas koncertów. Jest ich naprawdę sporo. Nie brakuje mniejszych i olbrzymich rozmiarów. Okazuje się też, że Drake ma wiele ciekawych historii związanych ze stanikami. Jeden bardzo duży biustonosz, kanadyjski artysta otrzymał od… swojego ojca. To nie żart, za to żartem był prezent, jaki dostał od Dennisa Grahama. Wielki stanik pojawił się podczas jednego z koncertów. Zaciekawiony Drake zapytał ze sceny o to, do kogo należy. Gdy nikt się nie zgłosił, piosenkarz dostał informacje, że stanik został dostarczony przez jego ojca. Dodatkowo dołączył liścik z krótką wiadomością:

Tata życzy ci wielkich rzeczy. Kocham cię i dbam o to, abyś zawsze był karmiony wielką piersią. - czytał Drake, po czym zapytał „co jest nie tak z tym facetem?”.

To tylko jedna ze „stanikowych historii”. Kolejna dotyczy pewnej dziewczyny, która postanowiła podczas koncertu rzucić stanikiem w Drake’a. Muzyk podniósł go i natychmiast poprosił o "zlokalizowanie tej kobiety". Nie wiadomo co skłoniło go do takiego kroku, czy fakt, że był to stanik w rozmiarze 36G, czy może coś innego. Tak czy inaczej, właścicielka biustonosza opowiedziała o wszystkim w sieci i otrzymała wiadomość od samego Drake’a a także… propozycję od Playboya.

Podejrzewamy, że takich historii Drake ma jeszcze więcej. Być może tak dużo, jak dużo ma staników w swojej kolekcji.

