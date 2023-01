Popłaczecie się ze śmiechu. Pewien facet wpadł na pomysł, żeby dla swojego kumpla na urodziny załatwić życzenia od wokalisty The 1975. Wyszło jednak zabawnie, bo otrzymał wideo nie od frontmana The 1975, a Trivium. Wszystko przez to, że panowie podobnie się nazywają i mężczyzna w pośpiechu nie zauważył, że nie o tego muzyka w ogóle chodzi.

Fan pomylił wokalistę The 1975 z wokalistą Trivium. Zabawna wpadka jest hitem w sieci [WIDEO]

Cameo to portal, na którym możemy zamówić wideo ze swoimi ulubionymi gwiazdami. Pewien fan zdziwił się, gdy zobaczył, że Matt Healy nagra wiadomość wideo za 75 dolarów. Od razu zdecydował się zamówić tego typu nagranie z życzeniami urodzinowymi dla kumpla. Jakie było jego zdziwienie, gdy okazało się, że nie był to Matt Healy z The 1975, a Matt Heafy z Trivium i to od niego otrzymał nagranie.

Życzenia wokalisty Trivium tak mu się spodobały, że postanowił udostępnić wideo w social mediach przy okazji opowiadając o swojej zabawnej wpadce:

Nagranie nawet udostępnił sam Matt Heafy z dopiskiem "Zrobiło mi to dzień". Wszyscy się pośmiali, karawana jedzie dalej.

The 1975 wystąpi na Orange Warsaw Festival 2023

Tymczasem The 1975 z Mattem Healym (nie mylić nazwisk) wystąpi w Polsce na Orange Warsaw Festival. 14. edycja imprezy odbędzie się 2 i 3 czerwca na warszawskim Służewcu. Oprócz The 1975 zobaczymy Sama Smitha, Ellie Goulding oraz The Kid LAROI.