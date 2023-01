Maneskin połączył siły z legendą gitary. Posłuchajcie "Gossip" z Tomem Morello

Maneskin połączył siły z Tomem Morello i artyści zaprezentowali nowy singiel zatytułowany "Gossip". Utwór jest zapowiedzią nadchodzącego albumu "Rush!", który jest dostępny w przedsprzedaży. Premiera już 20 stycznia.

Wokalistka Maneskin tak skomentował współpracę z Morello:

Ogromne doświadczenie Toma Morello pozwoliło nam wziąć wskazówki, jak tworzyć utwory bez nadmiernego myślenia. Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za dołączenie do nas w tym kawałku. To zaszczyt dla całego zespołu!

Posłuchajcie, jak prezentuje się utwór "Gossip":

Tom Morello dodaje:

Kiedy usłyszałem, że istnieje rock’n’rollowy zespół z Włoch, który robi na świecie furorę, nie mogłem w to uwierzyć. Zobaczyłem później, jak grają na żywo i byłem zachwycony. Są głośni, seksowni i rockowi! Zasługują na to, by być jednym ze sztandarów rock’n’rolla młodszego pokolenia. Jammowałem z nimi w ich studio w Hollywood. To świetny zespół – wszyscy świetnie grają, piszą świetne piosenki, są blisko ze swoją publicznością, a sposób, w jaki grają na żywo… ich tłum wprost szaleje! Wszystko to wygląda jak niektóre z największych zespołów lat 90.