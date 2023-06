Gdy różne sposoby na ułatwienie zasypiania zawodzą, muzyka okazuje się być świetnym rozwiązaniem. Spokojne, przyjemne brzmienia mogą nas zrelaksować i sprawić, że w końcu zaśniemy, zapominając o wszelkich zmartwieniach. Które rockowe piosenki najlepiej usypiają? Mamy na to odpowiedź. Na szczycie okazały się piosenki m.in. Led Zeppelin, Pink Floyd czy The Police.

Masz problem ze snem? Oto 10 rockowych piosenek, które natychmiast Cię usypią

Portal morninglife.co.uk stworzył rankingi idealnych utworów na dobranoc, nie tylko jeśli chodzi o muzykę rockową. Postanowiono zatem przeanalizować 100 kołysanek na Spotify zwracając uwagę na 10 cech, takich jak tempo czy tonację. Następnie te wyniki zostały porównane z wyselekcjonowaną listą 1721 utworów, w tym najczęściej odtwarzanych i najważniejszych utworów Spotify reprezentujących różne gatunki.

W rankingu rockowych utworów (chociaż przy niektórych pozycjach można polemizować, czy to na pewno rock) 1. miejsce zajmuje utwór Eltona Johna "Your Song", zaś na 2. pozycji znalazł się "Going to California" Led Zeppelin. Brąz otrzymała kolejna piosenka Eltona Johna "Mona Lisas and Mad Hatters". Na liście znalazły się również utwory Johna Lennona, Pink Floyd czy Lou Reeda.

Fot. materiały prasowe, https://morninglife.co.uk/sleep-inducing-songs/

