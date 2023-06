Czerwiec to miesiąc dumy i wielu muzyków właśnie teraz stara się wspierać społeczność LGBTQ+. Artysta z grupy Great Van Fleet postanowił dokonać coming outu i zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Tennessee. Władze starają się mocno ograniczyć prawa LGBTQ+, co oczywiście nie podoba się muzykowi. Przeczytajcie jego wpis.

Muzyk Grety Van Fleet dokonał coming outu w słusznej sprawie: "Trzeba wiele zrobić dla LGBTQ+"

Wokalista Josh Kiszka napisał specjalny wpis na swoim Instagramie, bo nie podoba mu się to, co dzieje się w stanie Tennessee.

Tu, gdzie mieszkam, w Tennessee, ustawodawcy wprowadzają ustawy, które zagrażają wolności miłości. Konieczne jest, abym przekazał prawdę nie tylko dla siebie, ale także w nadziei, że uda się zmienić serca, umysły i prawa w Tennessee, ale nie tylko tam.

Muzyk wyznał, że jest to dla niego bardzo istotne, bo jest w szczęśliwym związku z osobą tej samej płci:

Sprawa jest szczególnie bliska mojemu sercu, ponieważ od 8 lat jestem w szczęśliwym związku z moim partnerem. Wiedzą o tym bliskie mi osoby, ale jest to dla mnie istotne, aby podzielić się tym publicznie.

Josh Kiszka napisał, że przez ostatnie lata wiele osób wspierało społeczność LGBTQ+, ale nadal jest wiele do zrobienia w tej kwestii. Dlatego postanowił podzielić się linkami do organizacji, które działają na rzecz społeczności. Przeczytajcie cały wpis:

21 lipca ukaże się nowy album Grety Van Fleet zatytułowany "Starcatcher". To następca wydanego w 2021 roku „The Battle at Garden’s Gate”. Album odniósł ogromny sukces na listach przebojów i zgromadził uznanie krytyków. W 2019 roku grupa otrzymała nagrodę Grammy za EP-kę „From The Fires”.

