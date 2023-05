Nie żyje Andy Rourke z The Smiths. Basista miał zaledwie 59 lat

W wieku 59 lat zmarł Andy Rourke, muzyk najlepiej znany ze swojej działalności w kultowym zespole The Smiths. Basistę pożegnali koledzy z zespołu.

Nie żyje Andy Rourke. Basista The Smiths miał 59 lat

19 maja 2023 roku zmarł Andy Rourke, legendarny basista The Smiths, który współpracował również z wieloma innymi artystami na przestrzeni swojej długoletniej kariery. O śmierci muzyka poinformowała jego rodzina oraz koledzy z zespołu. Artysta chorował na raka trzustki.

Tak jak wspomnieliśmy, Rourke'a pożegnali koledzy z zespołu - w tym gitarzysta Johnny Marr, który napisał poruszający wpis w mediach społecznościowych, opisując przebieg ich przyjaźni i braterstwa, zaczynając od czasów nastoletnich:

Poznaliśmy się z Andym jako uczniowie w 1975 roku. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, wszędzie chodziliśmy razem. Wprowadziłem się do jego domu, który dzielił ze swoimi braćmi, jak miałem 15 lat. Wtedy też zacząłem sobie uświadamiać, że mój kumpel jest jednym z tych gości, których absolutnie nie da się nie lubić.

Marr szybko uświadomił sobie, że prawdziwym powołaniem Andy'ego była gitara basowa - muzyk pokusił się nawet o stwierdzenie, że jego styl gry na albumach The Smiths "zrewolucjonizował" granie na tym instrumencie:

W czasach nastoletnich graliśmy w różnych zespołach z Południowego Manchesteru, aż w końcu wypracowaliśmy sobie reputację z The Smiths w latach 1982 - 1987. To na tych albumach Andy zrewolucjonizował to, jak powinno się być basistą.

Gitarzysta wyjawił również, że jest dumny, że był na ostatnim koncercie Rourke'a, który zagrał z nim w Madison Square Garden:

Nasza przyjaźń trwała przez te wszystkie lata, nieważne od tego, gdzie byliśmy i co robiliśmy. Jestem też dumny, a zarazem smutny, że Andy zagrał ostatni koncert w swojej karierze ze mną i moim zespołem w Madison Square Garden we wrześniu 2022 roku.

Andy Rourke zagrał na wszystkich albumach studyjnych The Smiths. Po rozpadzie zespołu basista współpracował m.in. z Sinead O'Connor, wokalistą Morriseyem, The Pretenders, Killing Joke, czy Boneheadem z Oasis, z którym stworzył zespół Moondog One.