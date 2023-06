Ogromna kałuża na koncercie Red Hot Chili Peppers: "Co za żenada" [ZDJĘCIE]

21 czerwca 2023 roku na PGE Narodowy odbył się koncert Red Hot Chili Peppers, przed zespołem wystąpił również Iggy Pop. Niestety pogoda tego dnia nie dopisała i spadł ulewny deszcz. Dach stadionu był otwarty i na płycie zrobiła się ogromna kałuża.

Ogromna kałuża na koncercie Red Hot Chili Peppers [ZDJĘCIE]

Trasa koncertowa Red Hot Chili Peppers wspiera wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne ''Unlimited Love" i ''Return of the Dream Canteen". Obydwa krążki odnotowały #1 na liście Billboard Top Album Sales. W ramach trasy Red Hoci wystąpili na PGE Narodowym, ale tego dnia akurat pogoda spłatała niezłe figle. Chociaż było ciepło to nad stolicą pojawiły się burzowe chmury i zaczęło mocno padać.

W sieci pojawiły się zdjęcia stadionu, na płycie pojawiła się ogromna kałuża. Redaktor Grzegorz Nawacki napisał na swoim Twitterze;

Pod wpisem pojawiły się głosy internautów, że dach mógł nie zostać zamknięty z powodów zasad bezpieczeństwa na imprezach masowych:

Panie Redaktorze, ze względu na przepisy przeciwpożarowe, które wymagają, w sytuacji gdy na płycie jest powyżej 17 000 osób dach musi być otwarty. Pozdrawiam.

Red Hot Chili Peppers odebrali niedawno prestiżową nagrodę Global Icon Award i dali popisowy występ na gali MTV VMA. Ich pierwszy singiel „Black Summer” zdobył również nagrodę za Best Rock Video. W tym roku zespół zdobył również nominację do MTV Europe Music Award w kategorii Best Rock i trzy nominacje do American Music Awards w kategoriach „Favorite Rock Artist”, „Favorite Rock Album” za Unlimited Love i „Favorite Rock Single” za „Black Summer”.

