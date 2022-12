Nagrywasz muzykę, koncertujesz, udzielasz wywiadów... po co, skoro wystarczy wrzucić do sieci zdjęcie penisa i od razu stajesz się popularny w Google.

Grudzień to dobry czas na podsumowanie roku i jak co roku zrobił to również Google. W rankingu najczęściej wyszukiwanych muzyków w USA jest rockowy muzyk. Dlaczego pojawił się na 6. pozycji tego zesatwienia? Wcale nie przez swoją działalność muzyczną, tylko przez... zdjęcie penisa. Już chyba domyślacie się, o kogo chodzi.

Rockowy muzyk wysoko w rankingu wyszukiwań w Google. Wszystko przez nagie zdjęcie

Na szczycie wyszukiwań w Google w kategorii "Muzycy oraz zespoły" jest Adam Levine z zespołu Maroon 5. To co jednak nas najbardziej interesuje to 6. pozycja, którą zajmuję Tommy Lee. Patrząc na miesięczne zestawienie, najwięcej wyszukiwań było w sierpniu, gdy muzyk Motley Crue wrzucił na Instagrama zdjęcie swojego penisa i napisał "Upsik". Później wyjaśnił, że w trakcie przerwy między koncertami poszedł " w piepr*ony melanż". Perkusistę trochę poniosło i tak oto w sieci pojawiło się jego nagie zdjęcie.

Chyba nikogo nie dziwi, że internauci zaczęli szukać tej fotki i interesowało to ich bardziej, niż trasa Motley Crue.

Potwierdza się zasada, że ludziom potrzeba "chleba i igrzysk". To drugie będziecie mogli zaspokoić już niedługo, bo Motley Crue pojawi się w Polsce.

Motley Crue i Def Leppard na wspólnym koncercie w Polsce

W ramach „The World Tour" Def Leppard oraz Motley Crue zagrają wspólny koncert w naszym kraju. Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2023 roku w krakowskiej TAURON Arenie.