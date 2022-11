Wokalista z boysbandu One Direction nagrał cover Hendrixa: "Jimi byłby dumny"

Równo 80 lat temu urodził się geniusz gitary, Jimi Hendrix. Z okazji tej rocznicy na oficjalnym kanale gitarzysty na YouTubie pojawił się ciekawy cover "Angel". Postanowiono, że w nagraniu pozostanie oryginalna gitara, natomiast w roli wokalisty pojawił się Zayn Malik, który należał do boysbandu One Direction. Gwiazda muzyki pop i wirtuoz gitary w jednym utworze? Posłuchajcie, co wyszło z tego połączenia.

Gwiazda One Direction nagrała cover Hendrixa: "Jimi byłby dumny"

Wielu fanów Hendrixa podchodziło sceptycznie do pomysłu, by Zayn Malik z One Direction zaśpiewał utwór Jimiego. Zawsze w przypadku takich legend nagrywanie coverów jest dużym ryzykiem, bo łatwo podpaść fanom oraz krytykom muzycznym.

Patrząc na komentarze pod coverem "Angel" można zauważyć wiele pozytywnych opinii w stylu:

Głos Zayna jest naprawdę "anielski". Kurcze, Hendrix byłby dumny.

Przekonajcie się sami, jak młody wokalista współbrzmi z gitarą Hendrixa:

Oglądaj

Oczywiście taki cover wzbudza sporo kontrowersji, ale na pewno jest to ciekawa przeróbka, która pokazuje, że również młode pokolenie może kochać stare brzmienia. Wbrew pozorom coraz młodsi muzycy chętnie składają hołd legendom i nagrywają co rusz kolejne covery słynnych hitów.

Jimi Hendrix odszedł w 1970 roku w wieku zaledwie 27 lat, dołączając tym samym do sławnego Klubu. Muzyk zmarł w wyniku przedawkowania tabletek nasennych. Swój ostatni koncert zagrał na festiwalu "Love and Peace" w Fernham w Niemczech.