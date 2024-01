Naukowcy wykazali, jaki rozmiar przyrodzenia jest najbardziej atrakcyjny

Jak donosi serwis LADbible, w 2022 roku naukowcy zdecydowali się na dość nietypowe badanie. O co chodzi? Sprawa jest całkiem prosta… zwyczajnie poprosili 106 studentów z Texas A&M University-Commerce o to, żeby oglądali zdjęcia męskich przyrodzeń. Wszystko w imię nauki, ponieważ zadanie sprowadzało się do tego, by wspomniane zdjęcia zostały uporządkowane w kolejności od najładniejszego, do najbrzydszego.

To właśnie dzięki takiemu poświęceniu dziś możemy czytać artykuły na temat najbardziej atrakcyjnych przyrodzeń.

Wyniki nietypowego badania

Uczestnicy wyjątkowego przedsięwzięcia dostali aż 24 fotki ludzkich przyrodzeń. Musieli je oglądać, poświęcić im sporo uwagi, a potem przejść do najtrudniejszej części swojego zadania. Po zapoznaniu się ze zdjęciami, studenci uporządkowali je w odpowiedniej kolejności, czyli od najładniejszych do najbrzydszych.

Naukowcy mieli prosić o to, żeby brać pod uwagę długość, szerokość, czy ilość owłosienia, ale to dopiero początek ich wymogów. Dziennikarze informują, że uczeni mieli też prośbę o… podzielenie się opinią, czy np. właściciel danego przyrodzenia jest ekstrawertykiem, czy jest dobry w łóżku, czy można na nim polegać. Te wszystkie daleko idące wnioski miały być budowane jedynie na podstawie zdjęć przyrodzeń.

Większość z oceniających to kobiety, a wnioski z badania są łatwe do zrozumienia. Okazało się, że grubsze penisy były oceniane jako te atrakcyjniejsze. Ponadto wielu doszło do wniosku, że właściciele takich przyrodzeń muszą być lepsi w łóżku. Warto jeszcze dodać, że te dłuższe przyrodzenia również były oceniane pozytywniej. Jeżeli natomiast chodzi o owłosienie, to najlepsze wyniki otrzymały fotki z przystrzyżonymi wersjami.

Na koniec przypominamy, że gdy pewna dziewczyna chciała zaoszczędzić pieniądze, po prostu wynajęła pół swojego łóżka. Ponadto mężczyźni z większym brzuchem są lepsi w łóżku.

Źródło: Antyradio/LADbible

