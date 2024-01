Po kim dziedziczymy inteligencję? Jeden rodzic okazuje się ważniejszy niż drugi

Rodzice są często jak drużyna i razem zajmują się wspólnym wychowywaniem dziecka. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym wszystkim jest element konkurowania ze sobą… choćby o to, po kim nasz potomek ma oczy lub na przykład inteligencję, a naukowcy mają ciekawą odpowiedź!

Na chwilę zapomnijmy o tym, po kim dziecko ma oczy i skupmy się przede wszystkim na jego inteligencji. Jak donosi m.in. serwis Heart, matki zasługują na znaczne uznanie w tej kwestii, a wszystko ma związek z wnioskami, którymi podzielili się naukowcy.

Po kim dziecko ma inteligencję?

Uczeni z Glasgow, a konkretniej mówiąc badacze z Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit, przeprowadzili badania na osobach w wieku od 14 do 22 lat. Brano pod uwagę wiele czynników, a ich ostateczne wnioski były takie, że niezwykle ważnym był iloraz inteligencji matki. Dotyczy to kwestii dziedziczenia inteligencji przez dziecko i ma związek z chromosomem X.

Temat ma się sprowadzać do tego, iż mężczyźni posiadają jeden chromosom X (XY), natomiast w przypadku kobiet jest mowa o dwóch (XX). To z kolei ma sprawiać, że jest dwukrotnie zwiększone prawdopodobieństwo, iż inteligencja dziecka pochodzi od matki.

Warto jednak wspomnieć o tym, że dziecko może odziedziczyć do 60% inteligencji po rodzicach, natomiast reszta wynika z innych czynników, jak chociażby warunki środowiskowe oraz indywidualne cechy osobowości.

Warto jednak wspomnieć o tym, że dziecko może odziedziczyć do 60% inteligencji po rodzicach, natomiast reszta wynika z innych czynników, jak chociażby warunki środowiskowe oraz indywidualne cechy osobowości.

Źródło: Antyradio/heart.co.uk

