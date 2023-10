12 rzeczy, które są luksusem dla Amerykanów, ale codziennością dla Polaków

W sieci pojawiła się fascynująca lista, która zwraca uwagę na to, iż pewne zachowania z Europy nie są czymś powszechnym w USA. Czasem można nawet dojść do wniosku, że codzienność jednych, będzie luksusem drugich.

Przeczytajcie to, żeby docenić europejskie luksusy, których zazdroszczą nam niektórzy Amerykanie.

Kawa i ciastko w USA? Tylko dla „bogatych”

Z tego co napisano na Mom Blog Life wynika, że w Stanach Zjednoczonych udanie się do modnej kawiarni na pyszną kawę z jakimś dodatkiem, np. ciastkiem lub rogalikiem, może się okazać kosztem na poziomie ok. 10 dolarów. Jednak autorzy listy zwracają uwagę, że w krajach europejskich może to być jedynie parę euro.

Tanie wino. Wakacje dla każdego!

Kolejnym punktem są tanie i pyszne wina. Przykry wniosek ma być taki, iż w USA cena tego typu udogodnień jest wyższa, niż będzie to miało miejsce w krajach europejskich. Kolejnym elementem godnym pozazdroszczenia mają być gwarantowane wakacje. Kilka tygodni urlopu dla każdego pracownika? Europa często oferuje takie „luksusy”, ale w Stanach Zjednoczonych różnie z tym bywa.

Życie bez pośpiechu. Bezpłatna opieka zdrowotna

Wyścig szczurów zdarza się wszędzie, lecz podobno ma być najbardziej odczuwalny w USA, gdzie niemal każdy się gdzieś spieszy i o coś zabiega. Na liście skupiającej się na zaletach Europy, można znaleźć wzmianki o tym, iż na Starym Kontynencie jest spokojniej, wszyscy są bardziej zrelaksowani itd. Jakby tego było mało, niektórzy Amerykanie zazdroszczą nam faktu, że tutaj można dostać bezpłatną opiekę zdrowotną.

Tańsza edukacja!

Edukacja w USA wiąże się z naprawdę odczuwalnymi wydatkami. Niektórzy nawet podejmują decyzję o tym, żeby wysłać swoje dzieci do Europy. Co ciekawe, w pierwszej chwili to może zabrzmieć jak „luksus”, swego rodzaju zachcianka. Prawda jest jednak taka, że w ten sposób rodzice szukają… oszczędności.

Lista jest długa i czasem zaskakująca

Co jeszcze zawiera lista skupiająca się na „europejskich luksusach”? Niektórzy będą zdziwieni, lecz Amerykanie są zdania, że ciężko u nich o sensowne miejsce do spacerowania. Podobno w Europie zdecydowanie łatwiej o przyjemną okolicę do relaksującej przechadzki. Mieszkańcy USA chwalą także naszą komunikację publiczną, ogólną cenę żywności, która ich zdaniem jest lepsza w Europie, a do tego jeszcze łatwość w podróżowaniu pomiędzy europejskimi krajami.

Ludzie ze Stanów Zjednoczonych mają też nietypowy problem w formie przyzwolenia na picie w miejscach publicznych. Mieszkańcy USA czasem zazdroszczą nam możliwości przechadzania się z alkoholem po mieście. Na końcu jest też wzmianka o czymś takim, jak urlop macierzyński, którego czasem nam zazdroszczą.

