22-latka chce być jak kot. Już usunęła sutki, teraz doczepi sobie ogon

Każdy ma zainteresowania. Jedni zbierają płyty, inni kolekcjonują wspomnienia chodząc np. na koncerty, a jeszcze inni uwielbiają sportową rywalizację. Są też tacy, którzy modyfikują swoje ciało i próbują przeobrazić się w… zwierzę. Mamy człowieka, który postanowił zostać psem, jest i dziewczyna, która zamarzyła być kotem!

Chiara Dell’ Abate znana jako Aydin Mod ma 22 lata i zdążyła zyskać sławę jako dziewczyna od licznych modyfikacji. Włoszka dość ostro ingeruje w swój wygląd. Wszystko po to, aby upodobnić się do kota. Swój wizerunek dopracowuje od kilku lat i wciąż nie osiągnęła zamierzonego celu. Wszystko to trwa, ponieważ Chiara przechodzi naprawdę szokujące i wywołujące dreszcze zabiegi.

Chce być jak kot. Usunęła sutki i doczepia sobie ogon

Chiara Dell’Abate ingerować w swój wygląd zaczęła jako nastolatka. Mając 11 lat, zrobiła swój pierwszy kolczyk i zmieniła wygląd uszu. Dzisiaj Włoszka ma na koncie aż 20 ekstremalnych zabiegów. Wśród nich jest rozszczepienie języka, wszczepienie implantów w dłonie i czoło, usunięcie nadmiaru skóry z powiek, a także… usunięcie sutków! Łącznie ma też 72 kolczyki i mnóstwo tatuaży. Nie zapomniała też o wytatuowaniu sobie gałek ocznych. Jeśli myślicie, że to koniec jej metamorfoz to jesteście w błędzie. W tym przypadku powiedzenie „apetyt rośnie w miarę jedzenia” pasuje tutaj idealnie. Chiara doskonale wie, jaki efekt chce osiągnąć, dlatego w przyszłości planuje jeszcze m.in. lifting oczu, zmianę kształtu zębów, rozszczepienie górnej wargi oraz operację piersi. A teraz najważniejszy punkt… ogon. Koty mają ogony, więc i Chiara musi go mieć, jeśli marzy o takim wizerunku.

Wszelkie zabiegi bardzo bolą, ale ból jest tymczasowy i nie stanowi dla mnie większego problemu. […] To szaleństwo widzieć, jak bardzo ludzkie ciało może się zmienić i co tak naprawdę można osiągnąć dzięki modyfikacjom – mówiła dziewczyna, cytowana przez portal New York Post.

22-latka ma w social mediach spore grono fanów. Nie brakuje też hejterów, którzy krytykują pomysły i wygląd dziewczyny. Mimo że pod filmikami można spotkać hejterów to Chiara podkreśla, że bardzo często słyszy pozytywne opinie na swój temat. Przyznała też, że liczne modyfikacje ciała pozwalają jej na pozostanie sobą.

