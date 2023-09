Kosztuje fortunę! Najpiękniejsza piłkarka sprzedaje kalendarz

Alisha Lehmann to słynna zawodniczka reprezentacji Szwajcarii, która przez wielu jest uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata. Co ciekawe, jej popularność sprawiła, iż zainteresowało ją nawet wydawanie swoich własnych kalendarzy.

Niektórzy fani sportu będą zachwyceni, ponieważ Alisha Lehmann ponownie zdecydowała się na bardzo dobre posunięcie biznesowe! Najnowsze wieści są takie, że do sprzedaży trafia zwykła oraz limitowana edycja kalendarza „najpiękniejszej piłkarki świata”.

To dobry moment do podkreślenia, iż w 2023 roku również wydano jej kalendarz, co było świetną decyzją. Skoro tego typu produkt cieszy się zainteresowaniem, to trudno się dziwić, że Alisha Lehmann szykuje wariant na 2024 rok. W sieci już pojawił się wpis z okładką, na której Lehmann pozuje w czarnym body, a wielu fanów zostawiło pozytywne reakcje.

Kalendarz z Alishą Lehmann? To kosztuje!

Dziewczyna wychowała się w niewielkiej wiosce, gdzie często grała w piłkę. Dzięki tym skromnym początkom w życiu, teraz może cieszyć się sławą i szansą na sprzedawanie kalendarzy, które aktualnie w wersji limitowanej kosztują ponad 800 zł za sztukę. Czy ktoś to kupi? Po reakcji fanów można wnioskować, że chętnych raczej nie zabraknie. Niemal wszyscy są zachwyceni decyzją o wydaniu kolejnego kalendarza z ulubioną piłkarką.

Na szczęście jest także standardowa edycja, która nie przekracza 300 zł. Jednak w komentarzach na Instagramie nie każdy skupił się na samej cenie, bo niektórzy zaczęli się zastanawiać nad pozornie sprzecznymi motywacjami piłkarki. Wszystko sprowadza się do tego, że kiedyś Alisha Lehmann twierdziła, iż nie chce być traktowana przedmiotowo, oceniana przez pryzmat urody itd. Pomimo tego, nie ma oporów przed wydawaniem seksownych kalendarzy ze swoimi zdjęciami.

