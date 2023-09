Były mąż „lubił wysokie kobiety”. Przeszła operację wydłużania nóg, której żałuje

Niektóre osoby są skłonne dosłownie wszystko zrobić dla drugiej osoby. Często są to rzeczy bardzo irracjonalne i mogące skutkować poważnymi konsekwencjami. O tym, że nie zawsze warto przekładać własnego zdrowia i samopoczucie nad czyjeś oczekiwania przekonała się Theresia Fischer.

Niemiecka modelka i influencerka, która znana jest nie tylko z działań w internecie, lecz także z dwóch operacji, które wykonała. Mając zaledwie 24 lata, po wielu namowach ówczesnego męża postanowiła poddać się zabiegowi przedłużenia nóg. Miała wówczas 170 cm wzrostu, a wykonanie zabiegu prowadziło do uzyskania ok. 184 cm wzrostu. Kobieta w rozmowie z radiem MDR Jump opowiedziała swoją historię i zdradziła, co miała usłyszeć od swojego męża.

Theresio wiesz, że lubię wysokie kobiety. Więc bardzo by mi się to podobało. Mogłabyś być wyższa nawet o 14 cm. - modelka przytaczała słowa byłego męża.

Jak zdradziła, przed oświadczynami nie miała pojęcia, że takie operacje w ogóle istnieją. Kobieta uległa jednak namowom partnera i postanowiła poddać się zabiegowi, który łącznie kosztował ponad 128 tysięcy funtów! Lekarze wszczepili jej regulowane teleskopowe pręty po uprzednim złamaniu kości piszczelowej i rozcięciu mięśni łydek.

Kobieta żałuje operacji

Theresio Fischer, choć początkowo przekonywała, że jest zadowolona z zabiegu, to teraz 31-letnia celebrytka przyznaje, że gdyby nie ex mąż nigdy na taką decyzję by się nie zdecydowała. Zdradziła też, że nie interesowała się tym tematem, ponieważ zawsze była zadowolona ze swojego wyglądu.

Wstydzę się, że zgodziłam się na operację, której nie powinnam była wykonywać. - mówiła.

Były mąż miał mieć również inne toksyczne zachowania. Szantażował ją, że jeśli nie wykona operacji, odejdzie od niej. Para rozstała się pół roku po drugim zabiegu kobiety.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!