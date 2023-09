Cavatina Hall przedstawia: 7 koncertów na jesienne wieczory

1. Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico

Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię – śpiewał Zbigniew Wodecki w przebojowym utworze nagranym wraz z zespołem Mitch & Mitch. Tym razem formacja zmienia repertuar na nieco poważniejszy, zajmując się niemal spuścizną Ennio Morricone. Wirtuoz podczas niemal sześćdziesięcioletniej kariery stworzył wiele znanych melodii oraz ścieżek dźwiękowych. Nuty jego autorstwa towarzyszyły nam np. podczas seansów: Dobry, zły, brzydki, Dawno temu w Ameryce, Nietykalni czy Misja. Aranżację jego brzmień Mitch & Mitch przedstawi już 27 października.

Fot. Materiały partnera

2. ARTur Moon

Artur Sychowski to wszechstronny artysta eksperymentujący z muzyką klasyczną i improwizowaną. Jednym z takich happeningów będzie koncert w ciemności, który odbędzie się w Cavatina Hall 28 października. Fuzja zmysłów, synestetyczne doznania, poczucie harmonii – to wszystko zapewnia ARTur Moon, bo pod takim pseudonimem wystąpi sam Sychowski. Fortepianowe brzmienia pozwolą wszystkim słuchaczom na odnalezienie bliskiej relacji z samym sobą.

3. Tommy Emmanuel

13 listopada w przestrzeni Cavatina Hall usłyszymy brzmienia jedynego i niepowtarzalnego Tommy’ego Emmanuela. Gitarzysta przyleci specjalnie z rodzinnej Australii, aby zapowiedzieć, zaprosić i promować wydarzenie, które odbędzie się w maju 2024 roku. O czym mowa? Cavatina Guitar Festival to wyjątkowy event wskazujący na ważną część muzyki, jaką wnoszą instrumentaliści gitarowi. Sam wirtuoz zaczaruje publiczność nieograniczoną radością, po raz kolejny udowadniając, że na spotkaniach z nim nie da się nie tańczyć.

4. Karaś/Rogucki

Piotra Roguckiego znają od ponad dwóch dekad wszyscy fani mocnych brzmień zespołu Coma. Miłośnicy muzyki elektronicznej zwrócili uwagę na aranże Kuby Karasia w duecie he Dumplings. Kiedy więc panowie postawili na międzygeneracyjny alternatywny pop, świat muzyczny oszalał. Od czterech lat trwa ich wspólna podróż, która doczekała się już dwóch albumów oraz kilku hitów. Na tę dawkę energetycznych pląsów Roguckiego i Karasia zapraszamy już 17 listopada.

Fot. Materiały partnera

5. Smolik // Kev Fox

W 2014 roku dwóch przyjaciół, Polak i Brytyjczyk, postanowili stworzyć eklektyczny duet. Andrzej Smolik, znany ze współprac z zespołami: Hey, Wilki czy Myslovitz, połączył siły z wokalistą Kevem Foxem. Ich debiutancki album szybko zdobył uznanie, zgarniając Fryderyki oraz osiągając status platynowej płyty. Te melancholijne melodie panowie kontynuowali również na drugiej płycie. Obecnie pracują nad trzeci płytą, z której utwory zagrają już 18 listopada w Cavatina Hall.

6. Anna Rusowicz

Ania Rusowicz zdobyła serca publiczności wykonaniami retro, oddając tym samym hołd swoim rodzicom – Ady Rusowicz oraz Wojciechowi Kordzie, którzy wspólnie tworzyli zespół Niebiesko-Czarni. Po etapie fascynacji big-bitem artystka eksperymentuje z nowymi dźwiękami. Podczas koncertu 19 listopada pokaże więc zarówno znane fanom utwory z poprzednich płyt, jak i nowy materiał, zupełnie przedpremierowo. Jedno jest pewnie – będzie radośnie, kolorowo i tanecznie!

7. Tomek Lipiński & goście

Muniek Staszczyk, Czesław Mozil, Pelson i Vienio – to muzycy towarzyszący Tomkowi Lipińskiego podczas celebrowania jego 40-lecia pracy artystycznej. Znany z Brygady Kryzys wokalista zmuszony przez pandemię przesunął jubileusz o kilkanaście miesięcy, dzięki czemu śmietanka rockowego światka zagra wspólnie razem. To, co czujesz, Centrala, Nie pytaj mnie oraz inne przeboje z różnych kapel, w których udzielał się sam Lipiński zabrzmią w Cavatina Hall już 26 listopada.