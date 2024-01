Czołgają się i wchodzą do sklepowych lodówek. Z młodzieżą jest bardzo źle

Co się dzieje z dzisiejszą młodzieżą? Czy oni naprawdę muszą spędzać swój wolny czas w taki sposób? Dziwny trend się tylko pogorszył…

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że to nowy trend z Polski, a polega na tym, iż dzieci chodzą na czworakach w sklepach i robią to… bez powodu. A może raczej powinniśmy napisać, że jest to dla nich pewnego rodzaju zabawa, „kreatywny” sposób na spędzanie wolnego czasu.

Przedziwny trend jest pielęgnowany

Jeżeli myśleliście, że to koniec, to mamy złą wiadomość: byliście w błędzie. Dziwaczna rozrywka polegająca na tym, żeby chodzić na czworakach w miejscach publicznych, tak naprawdę ma się bardzo dobrze! Jakby tego było mało, w najnowszych nagraniach widać jeszcze bardziej śmiałe próby pokazywania swojej „pomysłowości”. Czym zajmuje się współczesna młodzież? Ciężko to wyjaśnić... chyba najlepiej zwyczajnie pokazać.

Wielu ludzi jest nie tylko zaniepokojonych, ale wręcz oburzonych: „Czy znajdzie się ktoś, kto w końcu ustawi to coś do porządku?”

Młodzież czołga się w takich miejscach…

Niepokojące jest to, że trend rośnie w siłę, a wielu nastolatkom imponuje: „Marzenie ich spotkać”.

Czasem dzieciaki robią niezły bałagan w sklepach

Chodzą na czworakach, nagrywają to i starają się robić coraz śmielsze „występy”. Antywzór to naśladowania?

Czasem próbują przeszkadzać pracującym ludziom. Wszystko dla wyświetleń na TikToku.

Źródło: Antyradio/TikTok

