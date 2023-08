Sławny ksiądz uderza w Ewę Swobodę: „Wyglądasz jak potwór”

Jak donosi m.in. RadioZET.pl, ksiądz uderza w polską mistrzynię i dzieli się niewybrednymi komentarzami. Kontrowersyjny duchowny, Michał Woźnicki, miał podzielić się swoją opinią na temat Ewy Swobody i zaznaczyć, iż nie podobają mu się tatuaże zawodniczki lekkoatletycznych mistrzostw.

Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór. Jeszcze z tymi kolczykami… I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz. Będziesz jak stary sportowiec, który musi kończyć karierę, bo wcześniej „skakało się” wysoko, a dziś już nie można. Ksiądz Woźnicki

Bardzo ostra krytyka ze strony księdza

Nagranie ze szczegółami opublikowano na kanale YouTube o nazwie Wroniecka. Można usłyszeć, że ksiądz Woźnicki „nienawidzi w tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła” i brzydzi się tym, a w jego ocenie „na Ewę Swobodę nie da się patrzyć”, bo jak zaznacza w swojej wypowiedzi na jej temat: „Wygląda jak potwór”.

Później ksiądz zaczyna opowiadać o tatuażach. Stwierdza, iż „każdy z tych symboli jest nawiązaniem wspólnoty z diabłem, bo stanowi pewnego rodzaju fetyszyzm”. Michał Woźnicki zdecydowanym tonem podkreśla, że to nie są zabawki, bo tatuaż wiąże duszę.

Duchowny kontynuuje i stwierdza, że kiedyś na czole określonych osób wypalano symbol, który miał informować pozostałych o tym, iż mają do czynienia ze zbiegiem. To była forma największej kary, „a dzisiaj ci ludzie, przez ten sam znak… jakichś tatuaży, wiążą się z piekłem i później śmią odwoływać się do mocy bożej!”

Ksiądz zaznacza: „Nigdzie dalej nie zajdziesz na ten sposób dziewczynko, Ewka… i każdy inny, i każda inna”. Kolejny ważny problem jest taki, że w niedzielę są zawody, a ksiądz pyta wprost, czy te osoby są wtedy na mszy? Czy jest inna taryfa zbawienia duszy dla sportowca? Woźnicki zauważa, że tutaj chodzi o tytuły za cenę świętowania dnia świętego.

