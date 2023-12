Wielu internautów bojkotuje GTA 6. Chodzi o „seksualizację dzieci”

Zdecydowana większość ludzi prawdopodobnie nawet tego nie zauważyła, lecz na Twitterze istnieje przedziwny hashtag o nazwie #BanGTA6, który jest przepełniony… treściami zahaczającymi o wojnę Izraela z Hamasem, a do tego również prośbami o zakazanie Grand Theft Auto 6.

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ze świata rozrywki elektronicznej, więc ludzie jeszcze długo będą pisać o każdej drobnostce, która dotyczy nowej gry legendarnego Rockstar Games. Jednak to nie wszystko, bo jeśli dany produkt jest naprawdę głośny i wyczekiwany, to w końcu zobaczymy dziwne zachowania, a pod temat podepną się przeróżni ludzie.

Trzeba zakazać GTA 6?

#BanGTA6 na platformie X (dawniej Twitter) to przedziwny hashtag, który wygląda na zorganizowaną akcję jakiejś grupy internautów, chcących zrealizować swoje określone cele i narzucać różnego rodzaju narrację. Z jakiegoś powodu są tam treści zahaczające o wojnę Izraela z Hamasem, a do tego również prośby o zakazanie gry GTA 6.

Dlaczego te podejrzane konta chcą zakazania gry? Jeżeli przetłumaczymy jedną z ich wypowiedzi, to otrzymamy mniej więcej takie uzasadnienie:

Dlaczego syjoniści z @RockstarGames wypuszczają tę ZSEKSUALIZOWANĄ grę wideo dla dzieci w Ameryce? Sprawcie żeby #BanGTA6 TRENDOWAŁO W TEJ CHWILI!

Innymi słowy, Grand Theft Auto jest serią gier, która od zawsze była przeznaczona dla osób pełnoletnich, o czym zawsze informowano za pośrednictwem stosownych oznaczeń z oficjalnych systemów klasyfikacji gier komputerowych, ale… produkt powinien zostać zakazany, ponieważ znajdują się w nim kobiety w bikini – dowody pokazano na zrzutach ekranu z najnowszego zwiastuna gry.

Oglądaj

Nawet jeśli weźmie się pod uwagę np. elementy przemocy, mocnego języka, a także motywów związanych z seksem, które pojawiają się w grach z serii GTA, to… co w związku z tym? Te produkty są oficjalnie przeznaczone dla dorosłego odbiorcy, a czasy krucjat przeciw grom wideo, które są przyczyną wszelkiego zła na ziemi, chyba mamy już za sobą?

Źródło: Antyradio/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!