Gwiazda OnlyFans nie chce płacić podatków, bo to jak „usługa publiczna”

Świat byłby o wiele piękniejszy gdyby nie istniały podatki. Takie zdanie z pewnością podziela wiele osób i to z każdego zakątka świata, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Żyjemy w czasach, w których istnieje dużo różnych możliwości zarobku. Odkąd mamy media społecznościowe wiele osób rzuca wszystko, aby zostać influencerami. Są też tacy, którzy próbują swoich sił na słynnej już platformie OnlyFans. To strona, która pozwala także twórcom treści zarabiać na materiałach, które udostępniane są tylko osobom dorosłym za opłatą. Jedną z takich osób jest australijska influencerka Billie Beever, która niedawno zdobyła nagrodę dla najlepszej gwiazdy porno w australijskim konkursie dla dorosłych Industry Choice Awards.

Gwiazda OnlyFans nie chce płacić podatków

O tym, że płacenie podatków nie należy do przyjemnych obowiązków wiedzą osoby z wielu zakątków świata. Zdarza się, że osoby z pierwszych stron gazet tę czynność pomijają, co w konsekwencji spotyka się z opłakanymi skutkami i koniecznością wpłacenia wysokiej sumy. Na temat podatku głos w sprawie zabrała także jedna z australijskich influencerek i gwiazd OnlyFans, Billie Beever, która wprost powiedziała, że twórcy treści na popularnej już platformie powinni zostać zwolnieni z obowiązku płacenia podatków. Dlaczego? Według gwiazdy kwoty, jakie zarabia się na platformie, wbrew pozorom nie są bardzo duże, a po odliczeniu podatku twórcom pozostaje już niewiele na koncie. Zaapelowała więc do rządu o większą wyrozumiałość w tej kwestii dla twórców popularnej platformy.

Billie wyznała też, że najczęściej modelki, które przechwalają się zarobkami na OnlyFans, w rzeczywistości po zapłaceniu podatków wcale tak dużych kwot nie zarabiają.

Im więcej te dziewczyny mówią o tym, ile zarabiają, tym bardziej kłóci się to z prawdą. Zwykle zarabiają tylko połowę tego, co mówią, i to jest bliższe prawdy, a potem znowu oddają połowę z powodu podatków – mówiła w rozmowie z Yahoo.

Influencerka zauważyła również, że problemem są nie tylko wysokie podatki, ale też hejt, z jakimi spotykają się twórcy treści dla dorosłych.

Jeśli więc to prawda i społeczeństwo naprawdę tak myśli, nie powinniśmy w takim razie płacić podatków, zwłaszcza gdy płacimy znacznie więcej niż większość ludzi. Ponadto, dlaczego mielibyśmy płacić podatek od części naszego ciała, jeśli zdecyduję się wykorzystać go do zarabiania pieniędzy? - pytała Beever.

Modelka dodała również, że często, zwłaszcza gdy spełnia wymagania klientów, ma wrażenie, jakby jej praca była charytatywna lub była na równi z „publiczną usługą”.

Z kolei dla australijskiego urzędu skarbowego zarabianie na OnlyFans jest jak nowa branża, więc osoby w niej pracujące zobowiązane są do płacenia podatków.

Źródło: Antyradio/Joe.co.uk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!