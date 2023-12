Ta dziewczyna znalazła świetny sposób na urozmaicenie swojego życia! Zaprasza do łóżka inne kobiety i otwarcie o tym mówi, a przy okazji zaznacza, że chyba jest od tego uzależniona.

Honey Brooks tłumaczy: „Gdybyście 12 miesięcy temu powiedzieli mi, że będę dzielić męża z kilkunastoma innymi kobietami, to pewnie bym w to nie uwierzyła”. Czy coś uległo zmianie? Zdecydowanie tak! Bo w tym roku kobieta udostępniła męża 16 innym kobietom, czym się pochwaliła w internetowym wyznaniu.

Niestety jej tempo szukania następnych dziewczyn jest na tyle wysokie, że wspomniane wyznanie szybko straciło na aktualności. Nawet artykuł ze strony New York Post został w tyle… Dlaczego? Bo na kolejnych materiałach wideo możemy usłyszeć, że rekord został podbity do 20 kobiet, które zostały zaproszone do coraz częściej organizowanych trójkątów.

Żona ma obsesję i nie chce przestawać…

Honey Brooks podejrzewa, że na tym etapie ma już pewnego rodzaju obsesję. Ciągle szuka kandydatek dla siebie i męża, a potem zaprasza je do łóżka na wspólne przygody. Na jednym ze swoich nagrań zaczęła zadawać sobie pytanie: „Czy to się kiedyś zatrzyma?”. Przy okazji dziewczyna dodała, że jest świadoma krytycznych opinii i widziała komentarze, w których pisano, iż jej małżeństwo nie przetrwa. Jaka jest jej odpowiedź? Przede wszystkim zaznacza, że zarówno ona, jak i mąż, najzwyczajniej w świecie są zadowoleni z takiego układu. Co więcej, czasem nagrywają te spotkania.

Honey Brooks opublikowała kolejny filmik, w którym mówi wprost: „Ludzie, przecież ten facet spełnia swoje marzenia!”. W odpowiedzi na krytyczne komentarze dodała jeszcze: „Nic nie jest gwarantowane, może kiedyś się rozwiedziemy z jakiegoś powodu, ale przynajmniej teraz się świetnie bawimy”.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy o podobnej historii. Ona może sypiać z innymi facetami, ale on postawił jeden warunek! Informowaliśmy także o tym, że pewna terapeutka sypia z klientami i ratuje małżeństwa.

Źródło: Antyradio/New York Post/@honeyybrooksvip